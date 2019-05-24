“نتيجة الشهادة الإعدادية” بالفيوم ألترم الثاني 2019 “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم ينتظرها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بسبب أهمية معرفه النتيجة للانتقال إلي مرحلة اخري وهي الثانوية، وتضم محافظة الفيوم العديد من الإدارات التعليمية مثل أدارة سنورس التعليمية، وأداره ابشواي التعليمية، وأداره أطسا التعليمية، وأداره طامية التعليمية،وأداره يوسف الصديق التعليمية، بالإضافة إلي أدارة الفيوم التعليمية، فسنوفر للجميع رابط ألاستعلام عن “نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019 بمحافظ الفيوم لمن يرغب في البحث عن النتيجة.

ألاستعلام عن نتيجة “الشهادة الإعدادية” بمحافظ الفيوم ألترم الثاني 2019

يتم الدخول إلكترونياً علي الموقع المحدد الآتي: رابط نتيجة الفيوم برقم الجلوس.

يتم أختيار المرحلة الإعدادية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة الفيوم ألترم الثاني برقم الجلوس

صرحت الإدارة التعليمية بمحافظة الفيوم بأن نسبة النجاح لطلاب “الشهادة الإعدادية” بلغت حوالي 94% للترم الثاني، وبلغ أجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان “الشهادة الإعدادية” بالفيوم حوالي 14858 طالب وطالبة، وكانت أعمال التصحيح تمت علي أكمل وجه دون الأخلال بضوابط المراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه، ومن يواجه صعوبة في تحميل صفحة النتائج يقوم بترك تعليق برقم جلوس الطالب وسنقوم باستخراج درجات الطالب تسهيلاً للجميع، تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

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