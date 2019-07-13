نتيجة 3 ثانوي||رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول،حيث اليوم اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة للشعب العلمي والأدبي ،وقام ايضا سيادته للاتصال بأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية بتهنئة الأوائل هاتفياً على النجاح والتوفيق ،وحيث بلغ عدد الطلاب الأوائل على 40 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح في هذا العام على نسبة 78،6%،وسيتم ظهور النتيجة في خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع اليوم السابع التي له الحق في إعلان ومعرفة النتيجة والتحكم في ظهورها ،ويمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر المواقع الرسمية بوزارة التربية والتعليم .

نتيجة الثانوية العامة 2019

لقد قام اليوم وزير التربية والتعليم باعتماد رسمياً نتيجة الثانوية العامة ،وسوف تكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات غدا الأحد 14 يوليو 2019 بعد انعقاد مؤتمر صحفي ،ويمكن لجميع الطلاب في جميع المحافظات مصر معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال موقع اليوم السابع الذي له حق بالنشر النتيجة وايضا من خلال ملأنموذج الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 علي موقع اليوم السابع يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الأيميل ورقم الموبايل بمعرفة نتيجة الطلاب شبعة العلمي والأدبي

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 إلكترونياً عبر موقع بوابة الثانوية العامة لمعرفة جميع الطلاب والطالبات بجميع المحافظات الجمهورية معرفة نتائج الثانوية العامة ،وايضا من خلال الموقع التالي

— موقع اليوم السابع.

معرفة نتائج الثانوية العامة من خلال موقع اليوم السابع الذي يقوم بنشر النتيجة مباشرة ورفعها ،ويمكنكم الاستعلام عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على ظهور النتيجة