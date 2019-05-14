نتيجة الابتدائية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر التعليمية

نعرض نتيجة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني عبر بوابة الأزهر التعليمية برقم الجلوس، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهرية التعليمية عن طريق شبكة الأنترنت، حيث تعتبر هذه المرحلة التعليمية من المراحل الدراسية التي تسعي لتعليم أطفالنا جميع أساسيات التعليم والتعرف علي قدرات الأطفال بالنهوض بعقولهم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية الترم الثاني فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القادمة.

نتيجة الابتدائية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس

انتهت امتحانات الأزهرية الابتدائية في جميع المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية وعلي الفور قامت اللجان الامتحانية بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات وحتي الآن اقتربت جميع الكنترولات بانتهاء تلك الأعمال ووضع اللمسات الأخيرة من اجل الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن الدخول علي الرابط الالكتروني التالي بوابة الأزهر الإلكترونية من ثم يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالدخول على موقع بوابة الأزهر التعليمي لاستخراج درجات النتيجة بكل سهولة.

كما يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية تنزيل تطبيق الأزهر للنتائج من الموقع الرسمي علي شبكة الأنترنت من اجل متابعة أشعارات البوابة الإلكترونية عن طريق الأنترنت للتعرف علي نتائج الابتدائية الأزهرية بشكل إلكتروني، حيث سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.