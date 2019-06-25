ايجي فاست: نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 عبر رابط بوابه التعليم الفني نتيجه الدبلومات 2019 “الأوائل والتظلمات”

تتابعون كافة الأخبار الهامة والتصريحات والتفاصيل حول نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث يترقب طلاب شهادة الدبلومات الفنية بالسنة النهائية نظام 3 و5 سنوات، يجري الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة القادمة، ويتم استظهار نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه عبر المواقع الرسمية للاستعلام gdepexams.emis.gov.eg وأيضا عبر بوابه التعليم الفني نتيجه الدبلومات 2019 الإلكترونية، ويتم الاستعلان بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض”، تابع هذه المقالة لمعرفة المزيد حول موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 وطريقة استظهار النتيجة خطوة بخطوة، تابعونا علي كلمة دوت اورج.

موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2019

تم الإعلان بالفعل عن موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 الترم الثاني رسميا، حيث يتم الإعلان عنها إلكترونيا وفي المدارس في نهائية يونيو الجاري، وبحد أقصي الاسبوع الأول من يوليو، تابعونا للمزيد ولمعرفة خطوات الحصول علي نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية بالخطوات المبسطة عبر بوابه التعليم الفني نتيجه الدبلومات برقم الجلوس والاسم الدور الأول.

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نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

يجري الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 قريبا بالاسم ورقم الجلوس، وذلك لجميع الشعب والتخصصات بكافة المحافظات التعليمية المصرية، وستظهر نتائج كافة الشعب في نفس اليوم،وسنوافكم بروابط الاستعلام المباشر لمعرفة درجات الطلاب في الشنة النهائية من الثانوية الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات.

بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019

يرجب متابعة المقالة علي موقعنا كلمة دوت اورج لمعرفة جميه الأخبار والتفاصيل حول بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 لجميع المحافظات، نتائج دبلوم صناعة، زراعة، تجارة، تمريض فنادق بالاسم ورقم الجلوس، وتتابعون طريقة الاستعلام عن نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه 2019 فتابعونا.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

ستظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 رسميا فور اعتمادها ورفعها على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج الامتحانات 2019، وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتائج الدور الأول والثاني عليه.

بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه جميع المحافظات

القاهرة لم تظهر حتي الآن مرسي مطروح لم تظهر حتي الآن الجيزة لم تظهر حتي الآن البحر الاحمر لم تظهر حتي الآن الاسكندرية لم تظهر حتي الآن البحيرة لم تظهر حتي الآن الشرقية لم تظهر حتي الآن اسوان لم تظهر حتي الآن الغربية لم تظهر حتي الآن سوهاج لم تظهر حتي الآن الفيوم لم تظهر حتي الآن قنا لم تظهر حتي الآن المنوفية لم تظهر حتي الآن ايسوط لم تظهر حتي الآن الدقهلية لم تظهر حتي الآن دمياط لم تظهر حتي الآن القليوبية لم تظهر حتي الآن السويس لم تظهر حتي الآن الاسماعيلية لم تظهر حتي الآن بورسعيد لم تظهر حتي الآن

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم حتي هذه اللحظة الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، لكن يتم قريبا الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، وسنوافيكم بأسماء الأوائل فور الإعلان عنها لكافة المحافظات وجميع الشعب والتخصصات.

بوابة التعليم الفنى

عند الاستعلام عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية فور إعلان النتيجة يكون موقع بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات شديد البطئ وبه العديد من الأعطال، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع، فلا تقلق إن لم تجد الرابط يعمل فور الإعلان عن النتيجة.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مصر للمرحلة الأولي بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة الدور الأول، حيث يتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد حسب نسبة النجاح والإقبال، وكلما زادت درجات الطلاب وإقبالهم علي كليات محددة زادت نسبة التنسيق

ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية مدة اسبوع متواصل، وهذا للمرحلة الأولي، ثم يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة والفنية والازهرية وتحديد تنسيق المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وسنتابع معكم جميع تفاصيل التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات.

خطوات التظلم على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019