نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ٢٠١٩ برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة

طلبة وطالبات تالتة أعدادي انتهوا من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية حيث مرت جميع الامتحانات في أمان وبدون أي شكوي وردت من قبل الطلاب بسبب صعوبة الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة لهم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الالكتروني للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019 الترم الثاني من خلال استخدام رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ٢٠١٩ برقم الجلوس

يمكن التعرف علي درجات نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة عن طريق زيارة موقع بوابة القاهرة التعليمية نتائج الطلاب الإعدادية، حيث تجدر الإشارة بان الشهادة الإعدادية من المراحل التعليمية الهامة في مصر التي تؤهل الطلبة والطالبات الذين يبحثون عن افضل المدارس الحكومية للدخول في المرحلة الثانوية او ما يعادلها مثل الدبلومات الفنية من خلال التنسيق.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس عن طريق موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة حيث سنوضح لكم خطوات معرفة درجات نتائج الصف الثالث الإعدادي عن طريق تتبع الخطوات الموضحة لكم من خلال النقاط الموضحة لكم بالأسفل.

الدخول علي لينك بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس .

. الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية من ثم.

إدخال رقم الجلوس والرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر البحث.

سوف تظهر النتيجة مباشرة.

سوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بعد أن تنتهي جميع اللجان الامتحانية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفقا للجدول والخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وختاما يمكن حجز مكانك بالتعليقات لمعرفة درجات نتائج الشهادة الإعدادية فقط كل ما هو عليكم ترك رقم الجلوس والاسم بالكامل واسم مدرستك وسوف نقوم بتوفير النتيجة لكم فور اعتمادها من قبل محافظ القاهرة.