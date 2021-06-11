نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

ينتظر الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق لها، أن الدرجات التي سوف يحصل عليها الطالب تعتبر هي التي سوف يتم احتسابها للطالب كدرجة نهائية وكمجموع كلي، ومن هنا كان حرص أولياء الأمور علي حسن المتابعة في هذا الفصل، والسؤال الدائم عن متي تظهر النتيجة الخاصة بإبنائهم، ومن هنا زاد البحث عن النتائج، وكيف يمكن الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الاعدادية

كانت امتحانات الترم الثاني قد انتهت منذ أيام قليلة، وبدأت بعدها على الفور عمليات التصحيح والرصد للدرجات، أولًا بأول، حيث تستعد جميع مواقع المديريات لإعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية، وذلك عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها، كما تقوم كل مديرية بتجهيز الرابط الخاص بها، الذي تم إعلان النتيجة من خلاله :

حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال موقع الوزارة الرسمي.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بهم.

لتظهر لهم بعدها النتيجة مباشرة.

ويمكن أن توفر بعض المديريات التعليمية خدمة الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب.

وذلك من خلال إدخال اسم الطالب فقط، لتظهر له بعدها النتيجة الخاصة به.

ويمكن الحصول على النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية من خلال الروابط التابعة للمديريات التعليمية بالمحافظات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تشير كل التوقعات إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من كل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية لجميع أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، كما أنه من الأرجح ان يتم اعتماد النتيجة وإعلانها في بعض المحافظات مطلع الأسبوع القادم، ومنتصف الأسبوع في بعض المحافظات الأخرى، ويمكن الحصول على النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية من خلال الروابط التابعة للمديريات التعليمية بالمحافظات.

من ناحية أخري كان قد عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الترم الثاني بالشهادة الإعدادية قرابة 82030 طالبًا، وكان عدد الطالبات اللواتي تقدمن لتلك الاختبارات ما يصل إلى 76766 طالبة، ليصبح إجمالي الطلبة المتقدمين للامتحان قرابة 158796 طالب وطالبة، كانوا قد أدوا جميعًا اختباراتهم في 72 لجنة على مستوي الجمهورية.