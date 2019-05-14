نتيجه الصف الخامس الابتدائي جميع المحافظات برقم الجلوس 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي

بالفعل ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي بأغلب المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث يمكن معرفة نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي بكل سهولة عن طريق الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بجميع الإدارات التعليمية في كل محافظة عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يمكنكم الدخول علي بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم عن طريق الروابط التي سوف نرفقها لكم من اجل الاستعلام عن نتائج خامسة ابتدائي بالرقم القومي.

أوشكت مديريات التربية والتعليم في اغلب المحافظات المصرية على الانتهاء من تصحيح امتحانات الابتدائية حتي يستطيع الجميع الاستعلام برقم الجلوس لمعرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني ونهاية العام الدارسي، حيث نحيطكم علماً بأن وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية غالباً لا تقوم بعرض نتيجة صفوف النقل الابتدائية علي الموقع الالكتروني إلا في بعض المحافظات المصرية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي جميع المحافظات برقم الجلوس 2019

نرفق لكم رابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 بالرقم القومي، حتي يستطيع الجميع معرفة المجموع الكلي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط الموضح لكم بالخطوات التالية التي توضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة خامسة ابتدائي بالرقم القومى.

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي .

. اختيار نتائج الطلاب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتائج.

لتظهر النتيجة تفصيلا لجميع المواد يرجي كتابة الرقم القومي المدون بداخل شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب وطالبة، كما يمكن معرفة درجات نتائج الابتدائية بشكل إلكتروني عن طريق الرابط الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.