رسالة مُوحّدة من التعليم للطلاب: سيتم إرسال نتيجة اولى ثانوي 2019 ومؤشرات مرتفعة للجميع

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات وحتى الآن عن نتيجة اولى ثانوى 2019 وهل تم ظهورها رسميا على موقع بوابة الثانوية العامة، بالإضافة إلى مؤشرات ونسب نجاح الصف الاول الثانوي، فضلاً عن رابط معرفة النتيجة بالدرجات، ورد الوزارة تجاه الأعطال الفنية التي حدثت أثناء العملية الامتحانية والتي قد تفرض عليهم دخول امتحانات دور يوليو، كل تلك الأسئلة تجيب عنها وزارة التربية والتعليم من خلال رسالة موحدة إلى الطلاب عبر صفحة الفيس بوك الرسمية التابعة لها.

نتيجة اولى ثانوي 2019

ردت وزارة التربية والتعليم على تعليقات بعض الطلاب بخصوص موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، أنه سيتم إرسال النتيجة لكل طالب فور الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث أشار وزير التعليم في تصريح سابق، أن عدد الطلاب كبير جداً واستغرق تدريب المعلمين على التصحيح إلكترونيًا بعض الوقت، خصوصًا أن عدد الأسئلة التي أرسلت للطلاب تُقدر بالملايين، وهذا هو السبب الرئيس وراء تأخر ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019.

فيما أعلنت مصادر رسمية إدارية تابعة للوزارة، أن مؤشرات نتيجة اولى ثانوى عالية جداً ولا يجب القلق تجاه النتيجة، فالتأخير يعمل في مصلحة الطالب حتى لا تحدث أخطاء في نسب النجاح التي يعتمدها الوزير يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ووفقًا لإجابات الطلاب، فإنها تدل على تمكنهم من كل المواد الدراسية واستيعابهم للمهارات التعليمية الجديدة.

ومن جانبه، تشكل نتيجة اولى ثانوى 2019 نظام التابلت الجديد مصدر قلق لكافة الطلاب، نظراً لتعطل السيستم لبعض الطلاب أثناء أداء الامتحانات، لكن خرجت الوازرة لأول مرة وأكدت أن الكل ناجح عدا المتغيبين، فلا داعي للقلق تجاه تلك التجربة الجديدة، حيث تسعى الوزارة إلى معالجة الأخطاء الفنية والتقنية استعداداً للعام المقبل.

يوفر لكم موقع كلمة دوت اورج رابط منصة LMS الجديدة التي يقوم الخبراء على تطويرها فور ظهور النتيجة، احفظ رابط المقال واكتب رقم الجلوس والمحافظة لتتمكنوا من معرفة نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني شهر مايو.