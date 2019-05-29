نتيجه تالته اعدادي محافظه القاهره 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى القاهرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 2019 قامت برفع نتيجة الإعدادية حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي من خلال استخدام الرقم القومي، حيث يمكن معرفة درجات النتيجة عن طريق زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي شبكة الأنترنت، حيث ستظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد ان ينتهي المختصون عن بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة من رفع جميع كشوفات الطلبة والطلبات الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجه تالته اعدادي محافظه القاهره 2019 برقم الجلوس

للحصول على النتيجة أعدادية القاهرة من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يلزم الدخول علي بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي ” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ٢٠١٩ ” من ثم يقوم المستعلم باتباع الخطوات الموضحة لكم من خلال النقاط التالية.

الدخول علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية .

أدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الآن في الخانة المخصصة.

النقر علي أيقونة بحث عن النتيجة.

بيان بدرجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

محافظة القاهرة خصصت رقم موحد من خلاله يمكن الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي عبر الرقم الموحد التالي 09000100 حيث يمكن الاتصال الآن من اجل الحصول علي نتائج طلاب القاهرة فقط في جميع مراحل سنوات النقل بداية من الصف الأول الإعدادي وكذلك الصف الثاني الإعدادي حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب وطالبة الموجود علي شهادة الميلاد، وفي نهاية رحلتنا نتمنى للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.