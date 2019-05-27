نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2019

نرصد لكم أعزاءنا القراء كل الأخبار المتعلقة بظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، فهي من أوائل المحافظات التي تظهرت فيها النتائج, ويجري الآن تجميع درجات الطلاب ورصدها ليتم رفعها بكشوف الطلاب ومن ثم يعتمدها محافظ المنوفية لتكون أمام نصب أعين الكثير، وإليكم أهم الأنباء المتعلقة بها.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأنه خلال وقت قريب للغاية أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، سيتم عرض النتائج على الموقع الخاص بنديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويأتي دورنا الآن في مساعدة الطلاب في التعرف على كل أخبار نتائجهم حتى لحظة استخراجها.

ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 :

ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية بعده محافظات ومنها محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة ومرسى مطرح، والمتعارف عليه أنه لا ينتهي شهر مايو إلا وتظهر النتائج بكل محافظات الجمهورية، هذا ونود أن نطمئن طلابنا بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بأنها قد أوشكت على الظهور فتابعونا نوافيكم بكل ما هو جديد فضلاً عن تقديم الرابط الذي يوصلكم بالنتائج مباشرةً.

يترقب الكثير موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، والتي اقتربت للغاية وأوشكت على الظهور بنهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تزداد نسبة النجاح خلال هذا العام عن العام الماضي، فلنترقب سوياً موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافطة المنوفية.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018/2019 :

صرح مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأنه يجري الآن تقدير درجات الطلاب بلجان التصحيح التابعة للوزارة والكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية، فبالفعل تم الانتهاء من تصحيح الأوراق في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية والعلوم وهي المواد التي تضاف للمجموع، أما عن مواد الحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية فهي مواد رسوب ونجاح فقط أي أنها لا تضاف للمجموع.

على الجانب الآخر، تبلغ درجات الشهادة الإعدادية حوالي 280 درجة، إذ يسعى الطلاب للحصول على أكبر كم من الدرجات ليتمكنوا من اللحاق بصفوف الثانوية العامة 2020، ومن خلالها يستطيعون تحقيق أحلامهم والالتحاق بكليات القمة.

وفيما يتعلق بعدد الطلاب اللذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني فهو 55854 طالب وطالبة, تم تقسيمهم على حوالي 356 لجنة بمحافظة المنوفية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية :

الآن من خلال هذا الرابط يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة ويسر، فقط كل ما عليكم هو القيام بالخطوات التالية بالترتيب :

من خلال البوابة الإلكترونية بمحافظة المنوفية تتمكنوا من الوصول للنتائج على وجه السرعة.

بعد ذلك تضغط على قسم خدمات الطلاب لتتمكن من الوصول لنتيجة.

أخيراً، يجب عليك أن تُدخل رقم الجلوس كاملاً وبشكل صحيح ثم تضغط على زر البحث لتظهر النتائج فوراً.

الآن، يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم ويصحبه الاسم والمحافظة التي يتبع لها الطالب في حالة عدم قدرتكم للوصول على النتيجة، هذا ونتمنى للجميع الفلاح وتحقيق أعلى الدرجات.