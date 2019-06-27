نرصد لكم نتيجة الدبلوم الفني الزراعي 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني

الآن، يمكنكم الاطلاع على نتائج الدبلوم الفني الزراعي التي أوشكت على الظهور، وذلك حسب التصريحات الواردة من قبل مسئولي وزارة التربية والتعليم، وعلماً منا بمدى أهمية الأمر لديكم نقدم لكم فيما يلي كل ما يتعلق بأخبار نتيجة الدبلوم الزراعي 2019 فانتظرونا.

موعد ظهور نتيجة “دبلوم زراعة” 2019 :

مما لا شك فيه أن الكثير من الطلاب والطالبات يهتمون بالبحث عن النتائج منذ اللحظة الأولى التي انهوا فيها امتحاناتهن، والتي قد ابتدأت في الثامن عشر من مايو الماضي واستمرت حتى أول الشهر الحالي، وخلال تلك الفترة لم ترد أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات فقد جاءت جميعها في مستوي الطالب المتوسط.

من ناحية أخرى، توفر وزارة التربية والتعليم خدمة رائعة وهي الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم الزراعي دون الحاجة للذهاب إلى المدرية، وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني، الذي يستعد لاستقبال النتائج فنرصد لكم رابطه فيما يلي لتتمكنوا من متابعته حتى لحظة رفع النتائج عليه.

رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم زراعة 2019 :

بالفعل، تم الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بتصحيح الدرجات ورصدها، ويتم الآن عمل مراجعات مكثفة لكراسات الإجابة لضمان أن كل طالب قد أخذ حقوقه كاملة في كل مادة، وها نحن ننتظر وإياكم لحظة اعتمادها إذ يمكنكم الاطلاع عليها من هنا، وقبيل تلك الخطوة تقوم الوزارة بالإعلان عن نسبة النجاح وأسماء الطلاب الأوائل لهذا العام الدراسي 2018-2019.