نرصد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالتابلت وكود الطالب عبر LMS لكافة المحافظات

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الصف الأول الثانوي “اولي ثانوي” بالكود الخاص بالطالب عبر التابلت بجميع محافظات جمهورية مصر العربية عبر موقع بنك المعرفة ووزارة التربية والتعليم، محافظة القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية وغير ذلك من باقي المحافظات المختلفة، حيث سنظل متابعين حتي ظهور كافة النتائج الخاصة بـ أولى ثانوي في مصر، حيث انتهى الطلاب من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم في كافة المواد قبل أكثر من أسبوعين والآن ينتظرون ظهور النتائج.

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2018/2019 برقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري، بعدما انتهت عمليات التصحيح لكافة المواد الدراسية وفي خلال الساعات القادمة ستكون النتيجة متاحة وسنوفر لكم نتائج المحافظات المتاحة عبر الأنترنت، حيث هناك بعض المحافظات التي من المتوقع ان لا تظهر نتائجها عبر الأنترنت وستكون متاحة فقط بالمدارس،وسوف نوفر الروابط الخاصة بظهور النتيجة فور الإعلان عنها رسمياً.

وهناك احتمالات كبيرة ان تكون نتيجة الصف الأول الثانوي متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم لكافة المحافظات، وذلك من خلال “التابلت” الذي استلمه طلاب الصف الأول الثانوي، لكن لم يتم التأكد من ذلك حتي الآن، وفور التأكد سنقوم بتحديث المقال، والآن نحن نتابع ظهور نتائج أولى ثانوي خلال الساعات المقبلة بكافة محافظات الجمهورية.

نتيجة الصف الأول الثانوي

هذا هو موقع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، وستكون النتائج متاحة عبر التابلت الخاص بكل طالب ولن يطلب منه سوى إدخال الكود الخاص به.