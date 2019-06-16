96.5 % نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية الثانوية العامة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحان اللغة العربية العينة العشوائية لأوراق إجابة الامتحان في مادة اللغة العربية شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018 /2019.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة العربية الثانوية العامة نحو 19 ألفًا و560 طالبا / طالبة، وأسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية، عن نجاح 18 ألفًا و879 طالبا / طالبة، بنسبة 96.5%.

نسبة الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أن عدد 53 طالبا / طالبة، حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية بنسبة 0.28%، من إجمالي العينة، منهم 44 طالبا / طالبة بالمدارس الحكومية الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و6 طلاب من طلاب المنازل.

درجات طلاب الثانوية العامة

وأشار عبد الحكم إلى أن عدد 4 آلاف و793 طالبا / طالبة من إجمالي الطلاب المتقدمين حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة إلى 79.5 درجة وذلك بنسبة 25.39% من إجمالي العينة.

واستكمل حديثه بأن 5 آلاف و703 طلاب / طالبات من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 64 درجة إلى 71.5 درجة وذلك بنسبة تبلغ 30.21% من إجمالي العينة.

وأعلن أيضا، أن عدد 4 آلاف و285 طالبا / طالبة، من إجمالي العينة حصلوا على درجات ما بين 56 درجة إلى 63.5 درجة وذلك بنسبة تبلغ 22.70% من إجمالي العينة.