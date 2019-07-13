نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة وعدد أوائل الصف الثالث الثانوي وطريقة استعلام النتيجة

إعلان نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 عقب اعتماد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، وإعلان عدد أوائل الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019، وسط حالة حبس الأنفاس التي لازمت آلاف الأسر المصرية من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ترقب ميعاد اعتماد النتيجة، ثم فتح عملية استعلام النتيجة من المواقع الرسمية عبر بوابة مركز المعلومات نتائج الثانوية العامة، من موقع وزارة التربية والتعليم.

نسبة نجاح الثانوية العامة

فاقت نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 كل التوقعات، رغم الإشارة لكونها أعل من نظيرتها عن نتائج الطلاب في العام الماضي، وبلغت نسبة نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 78.6%، وستتوالى صدور البيانات الرسمية عن وزارة التربية والتعليم لتوضيح كاف التفاصيل والنسب الإحصانية فر نتائج ثالثة ثانوي 2019، والتي سيكون من بينها عدد الطلاب الناجحين، ومن لهم الحق في الدور الثاني، ونسبة النجاح في الشعبة العلمية وكذلك نسبة النجاح في الشعبة الأدبية.

أوائل الثانوية العامة 2019

بلغ عدد أوائل الثانوية العامة 40 طالب وطلبة، منهم 34 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام منهم 14 طالب من شعبة علمي علوم، و 10 طلاب من شعبة علمي رياضة، و 10 طلاب من الشعبة الأدبية، و عدد 2 طالب وطالبة بمدارس المتفوقين stem، وطالب من ذوي القدرات الخاصة ثلاثة طلاب من مدارس الدمج.

روابط نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون من خلال خدمات موقع اليوم السابع، صاحب الحقوق الحصرية، وموقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية بوابة الثانوية العامة، والمقرر تفعيل رابطه يوم الأحد 14 يوليو 2019 برقم الجلوس.