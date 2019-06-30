نسبه نجاح الدبلومات الفنيه 2019| نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقعوزارة التربية والتعليم (صناعي – زراعي – تجاري – تمريض) fany moe gov eg

نتتابعون في هذه المقالة الحصرية والمميزة أهم الأخبار والتفاصيل الهامة حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية وخطوات الاستعلام عن درجات نتيجة شهادات الدبلومات الفنية للعام الحالي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال رابط بوابة التعليم الفني المصرية وأيضا بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية، وتظهر نتيجة الدور الأول الترم الثاني خلال الاسبوع الجاري، ويترقب الطلاب موعد ظهور نتيدة الدبلومات بفارغ الصبر حيث أن النتيجة قد تأخر إعلانها، وسيتم إعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية غدا الاثنين، وذلك حسب ما صرح به وكيل وزارة التعليم الفني لليوم السابع، تابع المقالة حتي يتسني لك معرفة أهم أخبار الأوائل والاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ستكون جاهزة اليوم الأحد ونأمل أن يتم اعتمادها وإعلانها غدا الاثنين.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة دبلوم صنايع 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية رسميا بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني المصرية علي موقعها الرسمي علي الانترنت، وأيضا عبر بوابة التعليم الفني وبوابة مركز المعلومات، وسنوافيكم بالروابط المباشرة للاستعلام، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة رسميا، ويتوقع أن يتم الإعلان من يوم السبت 29 يونيو القادم.

بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم حتي هذه اللحظة الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، لكن يتم قريبا الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، وسنوافيكم بأسماء الأوائل فور الإعلان عنها لكافة المحافظات وجميع الشعب والتخصصات.، والجدير بالذكر أن اسماء الأوائل جاهرة وسيتم الإعلان عنها غدا حسب ما صرح به اليوم السابع.

متابعة نتيجة شهادات الدبلومات الفنية

يتم غدا الاثنين 1 يوليو الإعلان عن اسماء أوائل الدبلومات الفنية في كافة الشعب والتخصصات في كافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، كما يتم تحديد نسبه نجاح الدبلومات الفنيه 2019 واعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التربية والتعليم شخصيا تمهيدا لإعلانها.

بوابة التعليم الفنى

عند الاستعلام عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية فور إعلان النتيجة يكون موقع بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات شديد البطئ وبه العديد من الأعطال، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع، فلا تقلق إن لم تجد الرابط يعمل فور الإعلان عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر إدخال الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض” إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للمرحلة الأولي بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة الدور الأول، ويتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة حسب نسبة النجاح والإقبال علي كل جامعة وكلية بكافة المحافظات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية مدة اسبوع متواصل، وهذا للمرحلة الأولي، ثم يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة والفنية والازهرية وتحديد تنسيق المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وسنتابع معكم جميع تفاصيل التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات.

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدني للقبول في الجامعات

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية

خطوات التظلم على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

دفع 100 جنيه في البنك الاهلي أو بنك مصر علي كل مادة يتم تقديم التظلم بها تقديم طلب تظام في الإدارة التعليمية التابع لها إرفاق إيصال السداد مع الطلب والانتظار لتحديد موعد رؤية الورقة الامتحانية

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني tansik.com إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

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