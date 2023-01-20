“نسب النجاح مُبشرة” موعد نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2022 الثانوية العامة

كشفت مصادر رسمية من داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد نتائج توجيهي تكميلي للعام الدراسي الجاري 2022/2023 في الأردن، فقد أكدو أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الخاص بظهور النتائج بشكل رسمي من قبل الوزارة فور الانتهاء منه بالكامل من إجراءات تصحيح وتدقيق امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية بالهاشمية، وفي إطار ذلك نوضح الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج وذلك كما أشارت لها وزارة التربية والتعليم.

موعد نتائج توجيهي تكميلي في الأردن 2023

أوضحت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع صدور نتائج الثانوية العامة في الأردن خلال النصف الأول من شهر فبراير 2023 القادم، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب ورصد وتجميع الدرجات ووضعها في الكشوفات الخاصة بها حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي من الوزارة حتى يتم رفعها على شبكة الإنترنت والاستعلام الإلكتروني عنها من قبل الطلبة والطالبات بجميع أنحاء الهاشمية الأردنية، وفي إطار ذلك تحدث مدير إدارة الامتحانات في الوزارة محمد كنانة حول عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان التكميلي، مشيرًا إلى أن عددهم قد تجاوز الـ 100 ألف طالب.

امتحانات توجيهي تكميلي الأردن

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية الأستاذ أحمد المساعفة، صرح بأنه قد تم توزيع الطلبة الطالبات المتقدمين لخوض الاختبارات وفقًا لتخصصاتهم، ما بين الفرع الأدبي والبالغ عددهم 18719 والفرع العلمي البالغ عددهم 24271 بالإضافة إلى طلاب الفرع الشرعي البالغ عددهم 62، والفرع الصناعي 1961 والفرع الزراعي وعددهم 770 و فرع الاقتصاد المنزلي 949 والفرع الفندقي 733 وأخيرًا طلبة وطالبات فرع المعلوماتية وعددهم 23.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالأردن

يتم الحصول على نتائج توجيهي تكميلي بتطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح من المنزل، وهي كما يلي: