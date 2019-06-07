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نظام البوكليت|نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 للعلمي والأدبي ..عبر وزارة التربية والتعليم

كتب محمد بدرفي آخر تحديث
نظام البوكليت|نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 للعلمي والأدبي ..عبر وزارة التربية والتعليم
نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018

 

ننشر لكم نماذج البوكليت لطلاب الثانوية العامة 2019 للقسم العلمي والأدبي، تقدم وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات الثانوية العامة نماذج البوكليت لتدريب الطلاب والطالبات على الشكل النهائي امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي ،وكذلك على كل الطلاب الثانوية العامة تحميل هذه النماذج للتدريب على حل الامتحانات في هذه النماذج قبل البدء في الامتحانات وهذه النماذج ستأتي للطلاب في الامتحانات في نفس نماذج البوكليت

نماذج البوكليت للثانوية العامة 2019

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني بنشر نماذج البوكليت لطلاب والطالبات الثانوية العامة للتدريب الطلاب على حل الامتحانات الثانوية العامة ،فقدمت وزارة التربية والتعليم نماذج البوكيت لمعرفة الطلاب طبيعية الامتحانات وسهولة الاستعداد الطلاب لأداء الامتحانات الثانوية العامة ،ويمكنكم الأن تحميل هذه النماذج البوكليت الثانوية العامة للقسم العلمي والقسم الأدبي  من خلال موقع وزارة التربية والتعليم  أو من هنا  للضغط على المادة الدراسية للثانوية العامة

النموذج الأول

المادة الدراسية المادة الدراسية المادة الدراسية المادة الدراسية
الاستاتيكا – عربي الفيزياء – انجليزي التربية الوطنية اللغة العربية
الاستاتيكا – انجليزي الفيزياء – فرنسي علم النفس – عربي التربية الدينية الإسلامية
الاستاتيكا – فرنسي الفيزياء – ألماني الفيزياء – عربي التربية الدينية المسيحية
الاستاتيكا – الماني الجبر والهندسة الفراغية – عربي الفلسفة والمنطق – عربي اللغة الإنجليزية – لغة أولى
الأحياء – عربي الجبر والهندسة الفراغية -انجليزي الديناميكا – ألماني اللغة الانجليزية – لغة ثانية
الأحياء – انجليزي الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي الإحصاء – عربي اللغة الفرنسية – لغة أولى
الأحياء – فرنسي الجبر والهندسة الفراغية – ألماني الإحصاء – انجليزي اللغة الفرنسية – لغة ثانية
الأحياء – ألماني التفاضل والتكامل – عربي الإحصاء – فرنسي اللغة الألمانية – لغة أولي
الكيمياء – عربي التفاضل والتكامل – انجليزي الإحصاء – ألمانى اللغة الألمانية – لغة ثانية
الكيمياء – انجليزي التفاضل والتكامل  – فرنسي الجيولوجيا – عربي اللغة الايطالية – لغة ثانية
الكيمياء – فرنسي التفاضل والتكامل – ألماني الجيولوجيا – انجليزي اللغة الاسبانية – لغة ثانية
الكيمياء – ألماني الديناميكا – عربي الجيولوجيا – فرنسي اللغة الصينية – لغة ثانية 1
الجغرافيا – عربي الديناميكا – انجليزي الجيولوجيا – ألماني الاقتصاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الديناميكا – الفرنسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ

 

نماذج بوكليت الثانوية العامه

للطلاب الثانوية العامة ينغي الضغط على نماذج البوكليت وتحمليها للتدريت الطلاب على حل الامتحانات وسهلة اداء الامتحانات لهم ،ومن المقرر بدء الامتحانت الثانوية العامة 2019 يوم 8 يونيو 2019 وستنتهي يوم 3 يوليو وكذلك على جميع الطلاب والطالبات الثانوية العامة تحميل نماذج امتحانات البوكيت والتدريب عليها لانها ستاتي في السياق للطلاب للاجابة على امتحانات الثانوية العامة.

 

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محمد بدر

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