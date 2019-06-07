نظام البوكليت|نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 للعلمي والأدبي ..عبر وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم نماذج البوكليت لطلاب الثانوية العامة 2019 للقسم العلمي والأدبي، تقدم وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات الثانوية العامة نماذج البوكليت لتدريب الطلاب والطالبات على الشكل النهائي امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي ،وكذلك على كل الطلاب الثانوية العامة تحميل هذه النماذج للتدريب على حل الامتحانات في هذه النماذج قبل البدء في الامتحانات وهذه النماذج ستأتي للطلاب في الامتحانات في نفس نماذج البوكليت

نماذج البوكليت للثانوية العامة 2019

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني بنشر نماذج البوكليت لطلاب والطالبات الثانوية العامة للتدريب الطلاب على حل الامتحانات الثانوية العامة ،فقدمت وزارة التربية والتعليم نماذج البوكيت لمعرفة الطلاب طبيعية الامتحانات وسهولة الاستعداد الطلاب لأداء الامتحانات الثانوية العامة ،ويمكنكم الأن تحميل هذه النماذج البوكليت الثانوية العامة للقسم العلمي والقسم الأدبي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من هنا للضغط على المادة الدراسية للثانوية العامة

النموذج الأول

نماذج بوكليت الثانوية العامه

للطلاب الثانوية العامة ينغي الضغط على نماذج البوكليت وتحمليها للتدريت الطلاب على حل الامتحانات وسهلة اداء الامتحانات لهم ،ومن المقرر بدء الامتحانت الثانوية العامة 2019 يوم 8 يونيو 2019 وستنتهي يوم 3 يوليو وكذلك على جميع الطلاب والطالبات الثانوية العامة تحميل نماذج امتحانات البوكيت والتدريب عليها لانها ستاتي في السياق للطلاب للاجابة على امتحانات الثانوية العامة.

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