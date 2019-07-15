يبحث أولياء الأمور عن نظام الدراسة و القبول في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وهي مؤسسة تعليمية مختلفة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من الجامعات الخاصة، مدينة زويل مؤسسة تعليمية تقوم على تدريب نخبة من الطلاب المتميزين والمنتقين بعناية شديدة على أحدث الأساليب العلمية ومناهج العلوم الحديثة والهندسة .

تحدد جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا عدد طلابها سنويًا بحيث لا يتجاوز 5000 طالب، تم تجهيز مدينة زويل بأحدث المعامل والمعدات والحرم الجامعي يتمتع بالاكتفاء الذاتي.

البرامج الأكاديمية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

يوجد في مدينة زويل 8 تخصصات، 4 في مجال العلوم و6 في مجال الهندسة، كالتالي:

تخصصات مجال الهندسة:

هندسة المعلومات والاتصالات .

هندسة الفضاء.

هندسة العلميات الحيوية والطاقة .

هندسة تكنولوجيا النانو .

هندسة الطاقة المتجددة .

هندسة البيئة .

تخصصات مدينة زويل في مجال العلوم :

فيزياء الكون والأرض.

علم النانو .

علوم الطب الحيوي ,

علم المواد.

الدرجات العلمية التي تمنحها مدينة زويل

درجة البكالوريوس بالعلوم في الهندسة البيئية.

درجة البكالوريوس بالعلوم في هندسة النانو تكنولوجي.

درجة البكالوريوس بالعلوم في هندسة الطاقة المتجددة.

درجة البكالوريوس بالعلوم في هندسة الفضاء والاتصالات.

درجة البكالوريوس بالعلوم في علوم الطب الحيوي.

درجة البكالوريوس بالعلوم في علوم المواد.

درجة البكالوريوس بالعلوم في علوم النانو.

درجة البكالوريوس بالعلوم في فيزياء الأرض والكون.

اختبار القبول في جامعة زويل للعلوم

يشمل اختبار القبول في مدينة زويل على مواد الرياضيات الأولى، الرياضيات الثانية، الفيزياء، والأحياء، والكيمياء، والتفكير المنطقي، على أن تكون الأسئلة متاحة باللغة الإنجليزية والعربية وتكون الأسئلة على هيئة اختيار متعدد في خمس أقسام ومدة الاختبار 150 دقيقة مع وجود استراحة، يتم الانتهاء من الإجابة على كل قسم من الاختبار بمدة 30 دقيقة.

كما يوجد جزء اختياري واحد للطلاب المتقدمين بقسمي إما الرياضيات أو الأحياء ولكن جميع الأجزاء الأخرى إلزامية، تم تصميم كافة الأسئلة لقياس فهم الطلاب لكافة المفاهيم العلمية الرئيسية، علمًا بأن اختبار القبول يتم عبر أجهزة الكمبيوتر، علمًا بأن الطلبة المقبولين في مدينة زويل لابد لهم من تقديم شهادات TOEFL IBT، بمجموع درجات قدره 94 درجة و27حد أدنى بدرجة للكتابة و23 لدرجة المحادثة ، IELTS حديث في فترة زمنية لا تتعدى عامين بمجموع سبع نقاط.

الوثائق المطلوبة للقبول في جامعة زويل

أصل شهادة الثانوية العامة وبيان درجات الطالب.

أصل شهادة TOEFL أو IELTS

أصل شهادة الميلاد .

4 صور شخصية بخليفة بيضاء.

صورة للبطاقة الشخصية للإناث وصورتين للذكور.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

لغير المصرين صورة جواز السفر، وشهادة طبية تفيد بخلو الطالب من مرض HIV.

المصرين الحاصلين على الثانوية من الخارج أصل الشهادة موثقة من الخارجية، ونموذج يفيد بالإقامة الشرعية للوالد الطالب في البلد التي حصل على الشهادة منها على أن توثق كافة الشهادات من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وتواريخ الدراسة وشهادة تحركات الدخول والخروج.

الحاصلين على الثانوية الأجنبية إرفاق شهادة تثبت النجاح في اللغة العربية والدين.

دفعة الإيداع لتكاليف الدراسة.

يمكن الاستفسار عن أي شيء يخص مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عبر البريد الالكتروني للجامعة ([email protected]) علمًا بأن مبنى القبول التابع لـ جامعة زويل تقع في شارع الدكتور أحمد زويل في حدائق أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، في مبنى حلمي بالدور الأرضي مكتب رقم G002A.