نظام الدراسة و مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2019-2020

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة زاد الإقبال على معرفة مصاريف جامعة الأهرام الكندية ونظام الدراسة وعدد ساعات الدارسة ، وكذلك مجمل الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وعلى رأسهم جامعة 6 أكتوبر ، والجامعة الروسية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة الأهرام الكندية ، وجامعة مصر الدولية باعتبارهم صفوة الجامعات الخاصة المعتمدة .

نبذة عن جامعة الأهرام الكندية

تقع جامعة الأهرام الكندية مدينة 6 أكتوبر تأسست عام 2004م وفقًا للقرار الجمهوري رقم 393وبدأت الدراسة فيها عام 2005م تتبع الجامعة أحدث طرق التدريس وفقًا لمعايير جودة التعليم العالمية، تعمل على تأهيل المتخرجين منها وفقًا لآليات سوق العمل، وتمنح درجة البكالوريوس وكذلك الدبلوم والماجستير والدكتوراه وتضم الجامعة ستة كليات

مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2019-2020 للمصرين والوافدين

مصاريف كلية الصيدلة للمصريين 50 ألف جنية وللوافدين 6500 دولار.

مصاريف كلية طب الفم والأسنان للمصريين 60 ألف جنية وللوافدين8000 دولار.

مصاريف كلية الإعلام الشعبة الإنجليزية للمصرين 30 ألف جنية وللوافدين3500 دولار.

مصاريف الإعلام شعبة الصحافة فقط للمصريين 28 ألف جنية وللوافدين 3000 دولار.

مصاريف كلية علوم الحاسب للمصرين 28 ألف جنية والوافدين 3000 دولار.

مصاريف كلية إدارة الأعمال للمصرين 30 ألف جنية والوافدين 3500 دولار.

مصاريف كلية الهندسة للمصرين 40 ألف جنية والوافدين 5000 دولار.

كليات جامعة الأهرام الكندية ونظام الدارسة

كلية الإعلام: ويحصل المتخرج منها على درجة البكالوريوس في تخصصات الصحافة العربي أو الإنجليزي، أو العلاقات العامة والإعلان والجرافيك، ومدة الدراسة 3.5 -4 أعوام بنظام الساعات المعتمدة وإجمالي الساعات 141 ساعة بجانب التدريب في المؤسسات الإعلامية والإذاعة والتلفيزيون في فصل الصيف.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: يحصل المتخرج منها على درجة البكالوريوس بتكنولوجيا المعلومات في تخصصات علوم المعلومات والشبكات ونظم المعلومات، ومدة الدراسة بالكلية 3.5 -4 أعوام بنظام الساعات المعتمدة وإجمالي الساعات 141 ساعة معتمدة.

كلية إدارة الأعمال: يحصل المتخرج منها على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية : المحاسبة أو تقييم وتنمية عقارية أو التسويق أو الاقتصاد والتمويل أو إدارة أعمال وموارد بشرية ومدة الدراسة من 3.5 -4 أعوام بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة معتمدة. بجانب التدريب الصيفي في البنوك والبورصة المصرية وشركات المال والأعمال والتأمين.

كلية الصيدلة: ويحصل المتخرج على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة ومدة الدراسة من 4.5-5 أعوام بنظام الساعات المعتمدة إجمالي الساعات 176 ساعة معتمدة بجانب التدريب في مصانع الأدوية والصيدليات الكبرى.

كلية الهندسة: يحصل المتخرج على بكالوريوس الهندسة في أحد التخصصات التالية، هندسة البناء والتشييد، الهندسة المعمارية، هندسة الالكترونيات والاتصال، الهندسة الميكانيكية، هندسة القوى الكهربائية والتحكم، هندسة الحاسب ومدة الدراسة 4.5-5 أعوام بمعدل ساعات 174 ساعة معتمدة بجانب التدريب العملي .

كلية طب الفم والأسنان: يحصل المتخرج منها على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، ومدة الدراسة من 4.5-5 أعوام موزعة على 193 ساعة معتمدة بجانب سنة الامتياز .

التواصل مع جامعة الأهرام الكندية

يمكن التواصل مع الجامعة من خلال البريد الإلكتروني لها ( [email protected]) أو عبر الموقع الرسمي للجامعة أو من خلال أرقام الجامعة تليفون: 38333078 ـــــ فاكس: 38333079 ـــــ الخط الساخن: 19228

نظام القبول في جامعة الأهرام الكندية