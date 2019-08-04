نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية هو نظام يشمل جميع جامعات جمهورية مصر العربية (جامعة أسوان – جامعة اسيوط – جامعة الإسكندرية فرع مطروح – جامعة الاسكندرية – جامعة الزقازيق – جامعة السويس – جامعة الفيوم – جامعة القاهرة – جامعة المنصورة – جامعة المنوفية – جامعة المنيا – جامعة الوادي الجديد – جامعة بنها – جامعة بني سويف – جامعة بورسعيد – جامعة جنوب الوادي – جامعة حلوان – جامعة دمنهور – جامعة دمياط – جامعة سوهاج – جامعة طنطا – جامعة عين شمس – جامعة قناة السويس – جامعة كفر الشيخ – جامعة مدينة السادات)، حيث ان نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية يقدم المزيد من خدمات المدن الجامعية مثل تقديم المدن والاستعلام عن نتيجة التقديم ومواعيد التقديم في المدن الجامعية، وسوف نوضح ذلك تفصيلا.

نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية – تقديم المدن الجامعية

تسهيلا على الطلاب الجامعيين في إجراء تقديمات المدن الجامعية، فان التقديم الى المدن يتم بصورة إلكترونية من خلال موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية الالكتروني، للتقديم يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية واتباع التعليمات.

اختيار اذا كنت طالب مستجد او قديم.

تعبئة الاستمارة الالكترونية.

الإقرار بوضع علامة تأكيد صحة البيانات.

الضغط على تقديم طلب التحاق.

ملاحظات نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية

هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار لتقديم طلب التحاق في مدينة الطلاب الجامعية عبر نظام إدارة المدن الجامعية الالكتروني ومنها ما يلي:

كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

الاحتفاظ برقم الطلب كافة بيانات التقديم.

تقديم طلب التحاق سكن المدينة الجامعية عبر نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية مجاني بشكل كامل.

ضرورة الاحتفاظ بكلمة المرور لانك سوف تستخدمها لاحقاً في تعديل بياناتك وفي التسكين.

السكن المميز تكلفته اعلى من السكن العادي.

سوف تظهر اقتراحات السكن العادي والمميز في حالة تم اختيار السن والنوع.

الطلاب المستجدين هم طلاب سنة اولى او ما بعد الاعدادية.

الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الاعدادية والفرقة الأولى.

نصائح تقديمات الزهراء لإدارة المدن الجامعية

قبل التقديم في المدينة الجامعية عبر نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب عليك معرفتها، وهذه الملاحظات تتعلق بجامعتك التي تنتمي إليها، ويمكنك معرفة نصائح تقديمات المدن الجامعية، وذلك بالدخول على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية واختيار جامعتك من القائمة المنسدلة والضغط على عرض التعليمات.

شروط القبول بالمدن الجامعية

كما أعلنت بعض الجامعات عن شروط القبول بالمدن الجامعية وذلك على أن يتم تقديم الطلب عبر موقع نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية ومن هذه الشروط ما يلي: