رابط موقع نظام المنهل sso.moe.gov.ae استعلام نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات ظهرت الآن

موقع نظام المنهل الالكتروني almanhal للنتائج ينتظر طلاب الثانوية العامة الإمارات العربية المتحدة ظهور نتائج الثانوية العامة 2019 لنهاية العام الدراسي 2019/2018، والمقرر أن تظهر اليوم بعد أن قامت وزارة التربية في الإمارات بالاعلان عن أن نتائج الصف الثاني عشر 2019 سيتم ظهورها مساء اليوم الخميس.

هذا وقد قامت وزارة التربية الإماراتية بالاعلان عن أن نتائج الصف الثاني عشر 2019 سيتم الاعلان عنها من خلال موقع المنهل على الانترنت، والذي سيمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، فيما سيتم الأسبوع المقبل الاعلان عن نتائج بقية الصفوف الدراسية.

طلاب الصف الثاني عشر في الإمارات العربية المتحدة دخلوا في حالة انتظار ظهور النتائج، حيث يتطلع الطلاب بدولة الإمارات لظهور نتائج الثانوية العامة 2019، إلا أنه حالياً يتم عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحانات المواد المختلفة، ومن ثم رصد الدرجات، قبل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بنشر النتائج.

موقع نظام المنهل استعلام نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات

ويتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال موقع نظام المنهل الالكتروني عبر الانترنت، والذي يوفر خدمة الاستعلام عن النتائج لكافة الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمختلف الصفوف الدراسية، من الصف الأول، وحتى الصف الثاني عشر، حيث يتمكن من خلال الموقع طلاب كافة المراحل الدراسية من تسجيل الدخول عبر الرابط sso.moe.gov.ae ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بكم، ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، وسيتم بعد ذلك عرض النتيجة لكم في الحال بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر من خلال موقع المنهل المخصص لنتائج طلاب الإمارات.