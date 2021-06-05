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نظام فارس.. رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي 2021/1442

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

يبدأ نظام فارس في استقبال رغبات المعلمين والمعلمات الراغبين في أن تشملهم حركة النقل الداخلي والخارجي 1442، حيث يبدأ رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي في العمل بداية من اليوم الأحد 25 من شهر شوال 1442، ويستمر التسجيل حتى الثاني من شهر ذي القعدة، بعد ذلك سوف تقوم الجهات المختصة بتنقية الطلبات، على أن يتم إعلان نتائج حركة النقل بعدها بأيام قليلة، وبعد إعلان النتائج سوف يتم فتح باب التظلمات أمام الجميع، على أن تتم بعد ذلك إجراءات النقل لمن توفق في رغباته.

1 التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات
2 رابط التسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي 2021/1442

التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات

سوف يتيح نظام فارس أكثر من 20 رغبة لحركة النقل لكل معلم ومعلمة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتتميز الحركة هذا العام أن رابط التسجيل لحركة النقل للمعلمين والمعلمات يتم على موقع نظام فارس، وتتزامن حركتي النقل الداخلي والخارجي معًا، كما أنه لن يكون هناك حاجة لتحديث لبيانات مثل الأعوام الماضية ولكن فقط تقوم بتأكيد البيانات.

رابط التسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي 2021/1442

تم التأكيد أن موعد ظهور حركة النقل الحالية سوف تكون يوم 21 من شهر ذي القعدة 1442 على أن يكون التظلم على نتائج النقل مفتوح حتى يوم 27 من نفس لشهر، هذا وينتظر الكثيرون من المعلمين والمعلمات حركة النقل من عام لآخر، حتى يتم جمع شملهم مع أشرهم، رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي هو:
من هنا
هذا ومن المرتقب أن يكون هناك زيارات كثيرة على الموقع، لكن موقع نظام فارس مجهز بشكل احترافي لاستضافة أي عدد من الزائرين، بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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