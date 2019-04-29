نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه عبر موقع نور المركزي لنتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة

نرفق لكم موقع نظام نور استعلام نتائج الطلاب والطلبات من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، حيث يهتم الكثير من أبناءنا لمعرفة درجات الامتحان لجميع الصفوف التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانوية العامة، المرحلة المتوسطة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية حتي يستطيع الجميع الدخول علي رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، حيث سنرفق لحضراتكم الرابط المباشر.

يعتبر موقع نور للنتائج برقم الهوية الوطنية والسجل المدني من اهم المواقع الإلكترونية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلالها معرفة نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور عن طريق خدمة أشعار درجات الطلاب برقم الهوية التي تعتبر خاصية إلكترونية جديدة يوفرها موقع نور الالكتروني للنتائج.

نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية

نوضح لكم خطوات استعلام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق حتي يستطيع جميع الطلبة والطالبات الحصول علي نتائجهم ومعرفة نسبة النجاح المئوية بكل سهولة ويسر، حيث نتمنى منكم متابعة الطريقة الموضحة لكم علي النحو التالي.

الدخول علي نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري .

. كتابة اسم المستخدم بالخانة الأولي.

كتابة الرقم السري بالخانة الثانية.

كتابة رمز التحقق بالحقل الأخير.

النقر علي أيقونة تسجيل الدخول.

من ثم سوف يتم تحويلك إلي صفحة ملفك الشخصي لاختيار خدمة التقارير، والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية، وختاما أوضحت لكم كيفية استعلام نظام نور لنتائج الطلاب برقم السجل المدني ورقم الهوية الوطنية، حيث سردنا لكم الخطوات بشكل مبسط وبسيط حتي يستطيع الجميع الدخول علي نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق بشكل إلكتروني.

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