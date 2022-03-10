انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443، وبدأت اجازة العشرة أيام الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث أن تلك الاجازة تبدأ من نهاية دوام اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، على أن يتم استئناف الدراسة وعودة الطلاب إلى مدارسهم مرة أخرى مع بدء الفصل الدراسي الثالث والذي سوف يبدأ اعتباراً من 20 مارس الجاري.

نظام نور الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443

ينتظر الطلبة والطالبات في كل الصفوف الدراسية في المملكة، إعلان الوزارة عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث أنه ولأول مرة منذ عامين يؤدي كافة الطلاب في جميع الصفوف الدراسية في المملكة اختبارات نهاية الفصل حضورياً وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، ويمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور بالخطوات الآتية:-

الدخول إلى صفحة النتائج في نظام نور.

يتم إدخال رقم الهوية ثم رمز التحقق سواء كان كلمة أو أرقام.

يتم النقر على زر البحث.

سوف تظهر النتائج بشكل مباشر.

كذلك فإنه يمكن الدخول على صفحة النتائج عبر النفاذ الوطني بالضغط على أيقونة النفاذ الوطني.

وسوف تقوم وزارة التعليم بالإعلان عن النتائج من خلال نظام نور التعليمي، وذلك بعد أن ينتهي المعلمين والمعلمات من رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في نظام نور، بحيث يمكن لكل طالب الدخول على حسابه على نظام نور ومعرفة الدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسي الثاني 1443.

كما يمكن معرفة النتيجة وطباعة إشعار بالنتيجة من خلال حساب ولي الأمر من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

وقد انتهجت وزارة التعليم في المملكة، لأول مرة هذا العام أسلوب تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين كما كان في السابق، ويطالب السادة أولياء الأمور في المملكة بالتراجع عن تطبيق هذا النظام لما فيه من مشقه كبيرة على الطلبة والطالبات بسبب زيادة عدد أيام الدراسة.