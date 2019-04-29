نظام نور برقم الهوية.. رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور 1440 جميع المراحل التعليمية

يبحث الجميع خلال هذه الفترة عن رابط نظام نور برقم الهوية، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ويُعد موقع نظام نور هو الأول على مستوى المملكة الذي يعرض نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية سواء من خلال تسجيل دخول ولي الأمر أو من خلال طرق أخرى أوضحتها وزارة التعليم السعودية فيما مضى.

ومن خلال نظام نور برقم الهوية، سيتمكن الجميع من متابعة مسيرة الاختبارات والاستعلام عن النتائج الشهرية والسنوية كما يتمكن أولياء الأمور من متابعة نتائج أبناءهم من خلال موقع نظام نور المركزي الذي يعد الخدمة الإلكترونية المتميزة داخل المملكة العربية السعودية.

نظام نور برقم الهوية

والجدير بالذكر أن نظام نور قد أتاح خدمة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام الماضية، ويبحث أولياء الأمور خلال هذه الفترة عن رابط نظام نور برقم الهوية من أجل الحصول على نتائج الطلاب وذلك بعد أن انتهت جميع اللجان من أعمال التصحيح ووضع الدرجات الخاصة بالطلاب.

وفي ذات الصدد وجهت وزارة التعليم السعودية كلمة لأولياء أمور الطلاب المستجدين الراغبين في تسجيل أبناءهم لسرعة الدخول علي موقع نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1441.

نتائج نظام نور 1440

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa والاستعلام عن كافة نتائج الطلاب بنظام نور من خلال اتباع الخطوات المبينة، أسرة الموقع تتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

← إقرأ أيضاً: