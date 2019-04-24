جميع مدارس المملكة العربية السعودية تستعد لاستقبال جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية من اجل أن يبدؤوا مورثان الاختبارات لهذا العام، وبعد أن تنتهي تلك المدارس سوف تعلن عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط بدون رقم سري من خلال زيارة الإباء والأمهات للموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في السعودية، ولكن بعد أن تنتهي جميع أدارات التعليم والمناطق التابعة لها من أداء عمليات رصد وجمع الدرجات الخاصة بأوراق الإجابات بكافة الصفوف التعليمية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق لكي يستطيع الجميع استخراج درجات الامتحانات لهذا العام.

وزارة التعليم السعودي أطلقت نظام نور بدون تسجيل دخول بالهوية الجديد لكي يستطيع الجميع الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاشتراك في خدمة أشعار درجات الفترات الشهرية ونهاية العام عبر خدمة نظام نور بالسجل المدني المجانية، وذلك من اجل الاطلاع علي مستوي الطالب ومعرفة مدى تحصيله الدراسي خلال العام الحالي، كما يمكن تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول ابتدائي والروضة عن طريق هذا الموقع الالكتروني أيضا.

نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري

في الفترة الأخيرة وجد بعض الطلاب وغيرهم صعوبة في فتح موقع نور برقم الهوية شهادات الطلاب وذلك بسبب عمل بعض التجديدات للموقع الالكتروني، وذلك لإضافة بعض الأنظمة الإدارية التربوية المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات بشأن استخراج نتائج النقل الداخلي والخارجي للهيئة التعليمية.

أتاحت وزارة التعليم إمكانية حديث يمكن تسجيل دخول علي حساب ولي الأمر أو الطالب من اجل الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يمكن استخراج درجات الامتحانات لجميع المواد الدراسية بكل سهولة عن طريق تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بولي الأمر وذلك لكي تسهل علي جميع الاستفسار عن النتائج النهائية لنهاية العام الدارسي بدون رقم سري.

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