نظام نور تسجيل الروضات الحكومية برقم الهوية ورمز التحقق فقط

الإدارة العامة للابتعاث بوزارة التعليم السعودية أعلنت عن فتح التسجيل في الروضات الحكومية عن طريق نظام نور بداية من اليوم، حيث يمكن لجميع أولياء الأمور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين معرفة إجراءات تسجيل الأطفال المستجدين في نظام نور عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة علي شبكة الأنترنت، من اجل التعرف الشروط والتعليمات اللازمة يجب زيارة موقع نور المركزي eduwave والذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

نظام نور تسجيل الروضات الحكومية

وزارة التعليم السعودي أوضحت موعد تسجيل رياض الأطفال في نظام نور من اجل الالتحاق بالعام الدراسي المقبل لكافة المستويات التعليمية لجميع الأطفال الذين أتموا الأعمار الرسمية والتي سوف أقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط التالية علي النحو التالي.

الأطفال الذين أتموا عمر ثلاثة أعوام ولم يتموا عمر اربع السنوات وهؤلاء المستوي الأول.

الأطفال الذين أتموا عمر أربعة أعوام ولم يتموا عمر خمسة السنوات وهؤلاء المستوي الثاني.

الأطفال الذين أتموا عمر خمسة أعوام ولم يتموا عمر ست السنوات وهؤلاء المستوي الثالث.

وزارة التعليم السعودي انتهت من جميع التحديثات الجديدة علي موقع نظام نور المركزي من اجل أن يستطيع جميع أولياء الأمور تسجيل رياض الأطفال في برنامج نور وفقا للمراحل الموضحة لحضراتكم بعالية، حيث أتاحت الوزارة لجميع الإباء والأمهات أمكانية فتح حساب ولي الأمر في نظام نور من اجل رفع المستندات المطلوبة عبر بوابة التعليم الإلكترونية.

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