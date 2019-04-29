نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية – رابط مباشر نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

نتابع مع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية إعلان نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية عبر موقع نور، المخصص من جانب المملكة العربية السعودية، لمعرفة نتائج الطلاب من خلال إدخال ولي الأمر رقم الهوية ورمز التحقيق، حيث أعلنت وزارة التعليم أنه تم تفعيل رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية، والتي طال انتظارها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا نعرض من خلال هذا التقرير نشر خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1440 لجميع المرحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

نظام نور لنتائج الطلاب، من أفضل الأنظمة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية.

والهدف من نظام نور هو تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور سواء من خلال تسجيل الطلاب، أو من خلال معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.

حيث يتيح الدخول برقم الهوية فقط في حالة إذا لم يتذكر الطالب الرقم السري الخاص به.

كما يتيح نظام نور ولي الأمر معرفة درجات الاختبارات الشهرية لجميع الطلاب.

كما يمكن لجميع الطلاب كتابة أي استفسار في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليهم في الحال.

نظام نور برقم الهوية

رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية

حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب من خلال خطوات سهلة، والتي سنعرضها كالتالي:

الدخول على رابط نظام نور

تسجيل رقم الهوية

وإدخال رمز التحقيق

والضغط على عرض النتيجة.

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