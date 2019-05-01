طلاب الثانوية العامة يبحثون عن خدمة استخراج نتائج الثانوية بالسجل المدني ورقم الهوية الوطنية التي يوفرها موقع نور المركزي لنتائج الثانوية، حيث يمكن للجميع الطلاب بكافة الشعب التعليمية يمكن معرفة درجات الامتحان للفصل الدارسي الأول أو الثاني بكل سهولة من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي، حيث معرفة النتائج بشعبتين المقررات والفصلي بجميع المدارس الحكومية والأهلية المنتشرة بالمحافظات علي مستوي المملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم موقع نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية فقط .

يمكن طباعة إشعار بنتيجة الطالبة نهاية الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بكل سهولة من خلال زيارة موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري الفصل الدراسي الثاني أو نهاية العام الدراسي للسنة الحالية، حيث الحصول علي التقارير والتحليلات النهائية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مدرستك، فقط من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، حيث نتمنى لجميع الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات النهائية النجاح والتوفيق بإذن الله.

نظام نور لنتائج الطلاب الثانوية برقم الهوية

نرفق لكم رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج الثانوية العامة بجميع الشعب التعليمية، حيث يمكن معرفة كشف الدرجات والنسبة المئوية من خلال الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية، حيث طباعة النتيجة برقم الهوية بكل سهولة من خلال رابط الاستعلام عن نتائج الذي وفرته لكم وزارة التعليم السعودي عبر موقع نظام نور المركزي.

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