نرفق لكم خطوات استخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة عبر موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية، جاء علي ألسنة بعض الطلاب والطلبات بالأراضي الحجازية بان هناك مشكلة في الدخول علي رابط noor results وذلك بسبب كثرة الأقبال الكبير علي منسوبي التعليم لمعرفة النتائج، حيث يمكن الحصول أشعار الدرجات بنظام نور بكل سهولة عن طريق رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور والذي سوف نرفقه لحضراتكم حتي يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات من نظام نور بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التي ينتمي أليها التلاميذ في جميع المراحل التعليمية بالمملكة.

نظام نور لنتائج الطلاب بدون رقم سري

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية نشر عبر حسابه الرسمي منذ قليل طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لجميع الطلاب السعوديين فقط، حيث يمكن للجميع الطلبة والطلبات الدخول علي خدمة استعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق المجانية التي توفرها وزارة التعليم السعودي.

طريقة استعلام عن النتائج عبر نظام نور الهوية فقط

الخطوة الأولي هي الدخول علي موقع نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية .

. الخطوة الثانية وتتمثل فى إدخال رقم الهوية فى الخانة المخصصة لذلك.

أيضاً من الضروري إدخال رمز التحقق فى الخانة المخصصة.

بعد ذلك النقر علي ايقونة ( تسجيل الدخول ) بحيث يقوم النظام بالبحث عن النتائج الشهرية او النهائية.

وختاما يمكن استخراج النتائج من نظام نور من خلال الرابط الرسمي الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق في دراستهم.

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