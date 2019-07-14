نقدم لكم تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات على بوابة الحكومة المصرية وروابط تنسيق العام الماضي 2018

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة مساء أمس السبت والتي جاءت نسب النجاح بها لتبلغ حوالي 78%، من المنتظر أن تكتظ محركات البحث بتنسيق القبول بجامعات الحكومة المصرية 2019، والمتعارف عليه أن موعد بداية تنسيق المرحلة الأولى يكون بعد ظهور النتيجة بحوالي 72 ساعة، وهنا نرصد لكم كل التفاصيل المتعلقة بالتنسيق فضلاً عن روابط التنسيق للعام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2019 :

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة افتتاح المرحلة الأولى للقبول بالتنسيق، حيث اعتمد مجلس الجامعات الحكومية قواعد تنسيق قبول الطلاب الوافدين إليها وفقاً للمجاميع التي تمكنوا من حصادها، هذا ويمكنكم متابعة انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق على موقع بوابة الحكومة المصرية عقب توزيع درجات الثانوية العامة على أقسامها المختلفة.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة اليوم بنسبة نجاح تقدر ب78%، وتم بالفعل الإعلان عن النتيجة على موقع اليوم السابع برقم الجلوس، هذا وقد بلغ عدد الطلاب الأوائل حوالي 34 طالب وطالبة، منهم حوالي 14 طالب وطالبة تابعين لشعبة علمي علوم، أما عن طلاب الشعبة الرياضية فبلغ عدد الأوائل منهم حوالي 10 طلاب وفي المقابل 10 طلاب من الشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات المصرية :

ننقل لكم أعزاءنا القراء مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات المصرية لعام 2018، فيما يلي لتكون دليلاً لكم في معرفة أياً من الجامعات المناسبة للمجاميع التي تمكنكم من حصادها:

• رابط موقع التنسيق على البوابة الحكومية المصرية

• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018