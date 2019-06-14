نقدم لكم تنسيق الشهادة الإعدادية 2019-2020 للقبول بالثانوية بكل محافظات الجمهورية

نقدم لكم أعزاءنا القراء تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسي القادم 2019-2020، حيث تكتظ محركات البحث خلال تلك الأيام بالبحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2019-2020، وذلك حتى يطمئن كل طالب على وجهته الدراسية القادمة، وأي مجال مناسب لهم وفقاً للمجموع الذي نجحوا في حصاده في الصف الثالث الإعدادي، هذا ونسرد لكم فيما يلي كل ما يتعلق بهذا الأمر، حيث أعلنت عدة محافظات عن اعتماد نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية، من أبرزها محافظات القليوبية والدقهلية والغربية، على ان يتم إعلان تنسيق أولى ثانوي في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 :

تجدر الإشارة إلى أن كل مديرية تابعة لوزارة التربية والتعليم بكل محافظة تهتم بالإعلان عن تنسيق الإعدادية للالتحاق بالثانوي العام والزراعي والصناعي والتجاري بحلول منتصف شهر يونيو من كل عام، هذا ومن المنتظر أن يتم إعلان تنسيق دخول الصف الأول الثانوي العام والتجاري والزراعي والصناعي، هذا وينتظر الإعلان عن التنسيق بالمحافظات التالية طليعة الأسبوع المقبل :

• القاهرة

• الجيزة

• القليوبية

• الإسكندرية

• الدقهلية

• الشرقية

• الغربية

• وسوهاج

• ودمياط

• أسيوط

• اسوان والأقصر

• البحر الأحمر وشمال سيناء.

• الإسماعيلية

• السويس، وغيرها من باقي محافظات الجمهورية.

ظهور تنسيق الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات 2019 :

• قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية بالمحافظة، لتكون من مجموع كلي يبلغ 210 درجة.

• على الجانب الآخر، اعتمد اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية ليكون مجموع الثانوي العامة 225، أما الفنية التجارية والفندقية نظام خمس سنوات 210 درجة، وبالنسبة للمدارس التجارية والفندقية فمجموع الالتحاق بهما 150 درجة.

• على صعيد آخر، اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية نتيجة التنسيق بمجموع 230 درجة نهائياً، وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح الخاصة بالطلاب.

• قام الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية باعتماد تنسيق الإعدادية 2019، وذلك بحد أدنى 215 درجة، أما تنسيق المداري الفنية الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية فجميعها بين 220 إلى 143 درجة.

تابعونا أعزاءنا القراء لنوافيكم بتنسيق الشهادة الإعدادية بكل محافظات الجمهورية، فور اعتمادها.