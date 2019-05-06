ننشر نماذج إمتحانات البوكليت للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي

مع قرب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الموافق 26 /5/ 2019 وتنتهي يوم 25/6 هذا بالنسبة للقسم الأدبي أما القسم العلمي يبدأ يوم السبت 25 /5، يبدأ الطلاب عن البحث عن النماذج التجريبية لامتحانات البوكليت والتي يستطيع من خلالها الطلاب حل أسئلة تجريبية ومشابهة لنظام الأسئلة وهو نظام البوكليت للثانوية العامة، ونظام البوكليت هو نظام يطبق للسنة الثالثة على التوالي بالمدارس الأزهرية.

ويحرص قد المعاهد الأزهرية على توفير هذه النماذج لطلاب المدارس الأزهرية وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من اجل إتاحة الفرصة للطلاب على الاطلاع والتدريب على نماذج للامتحانات، واليوم أعلن قد المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف عن الانتهاء من نماذج البوكليت لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتم نشرها على البوابة الإلكترونية .

وسوف نقوم بنشر هذه النماذج التجريبية الخاصة بالبوكليت لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمية والأدبية للدور الأول، وهي تشمل نماذج لامتحانات البوكليت للشهادة الثانوية الأزهرية في المواد العلمية وفي المواد الأدبية والمواد الثقافية .

ولتحميل نماذج البوكليت للثانوية العامة برجاء الضغط على المرفقات التالية

أولا نماذج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للمواد الثقافية

ثانيا نماذج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للمواد الأدبية

ثالثا نماذج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للمواد العلمية

وسوف نتابع معكم على موقعنا موقع كلمة كل ما يخص امتحانات الشهادة الثانوية سواء كانت الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الأزهرية وسوف نتابع كل ما هو جديد بالنسبة للامتحانات والنتائج فتابعونا باستمرار