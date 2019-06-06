نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 وتدريب الطلاب على الامتحان بالنظام الجديد.. وزارة التربية والتعليم

تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بعض النماذج التجريبية لنظام البوكليت الجديد، وذلك لمساعدة الطلاب على فهم ومعرفة طبيعة الامتحان والتدريب عليه لمعرفة الشكل النهائي الذي يكون عليه امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وتقدم وزارة التربية والتعليم النماذج التجريبية للمواد العلمية والأدبية وأكدت على ضرورة حل الامتحانات التجريبية وذلك لأن الامتحان سيأتي بنفس النسق.

وننوه على كافة طلاب الثانوية العامة التدريب على نظام الامتحانات الجديد ” البوكليت ” وحل نماذج وزارة التربية والتعليم قبل موعد امتحانات الثانوية العامة ومعرفة طبيعة نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة.

نماذج بوكليت الثانوية العامة

يقدم لكم موقع وزارة التربية والتعليم وبالتحديد لطلاب الثانوية العامة بعض النماذج التجريبية لنظام البوكليت لتأهيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة ويمكنكم اختيار المادة التي تريد تحميلها من المرفقات، وتنزيل الاختبار على جهازك وخوض الاختبار لمعرفة قدرتك على حل الامتحانات التي ستكون على نفس النسق.

المرفقات

قم بتحميل نموذج الامتحان الذي تريده من مجموعة النماذج التجريبية لعام 2018 لمعرفة شكل ونظام الامتحانات الجديد للعام الدراسي 2019 ونظام البوكليت.

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفيزياء – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة العربية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفيزياء – انجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التربية الدينية الإسلامية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفيزياء – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التربية الدينية المسيحية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفيزياء – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الإنجليزية – لغة أولي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجبر والهندسة الفراغية – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018اللغة الإنجليزية لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الفرنسية – لغة أولى

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الفرنسية – لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجبر والهندسة الفراغية – إلماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الألمانية – لغة أولي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التفاضل والتكامل – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الألمانية – لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التفاضل والتكامل – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الإيطالية – لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التفاضل والتكامل – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الأسبانية – لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التفاضل والتكامل – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 اللغة الصينية – لغة ثانية1-

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الديناميكا – عربي

تابع روابط تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018

الاقتصاد

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الديناميكا – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التاريخ

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الديناميكا – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجغرافيا – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الديناميكا – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجغرافيا – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإستاتيكا – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 علم النفس – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإستاتيكا – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 علم النفس – انجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإستاتيكا – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفلسفة والمنطق – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإستاتيكا – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الفلسفة والمنطق – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الأحياء – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإحصاء – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الأحياء – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإحصاء – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الأحياء – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإحصاء – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الأحياء – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الإحصاء – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الكيمياء – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجيولوجيا – عربي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الكيمياء – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجيولوجيا – إنجليزي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الكيمياء – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجيولوجيا – فرنسي

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الكيمياء – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 الجيولوجيا – ألماني

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 2-اللغة الصينية – لغة ثانية

تحميل نماذج بوكليت الثانوية العامة 2018 التربية الوطنية

يجب التدريب جيدا على النماذج التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لنظام البوكليت الذي تم تطبيقه على الثانوية العامة منذ العام الماضي 2018 وذلك للحد من ظاهرة الغش وتطوير نظام الاختبارات.