نموذج إجابة إمتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” وزار ة التربية والتعليم

انطلق منذ ساعات قليلة مارثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019، حيث قام طلاب الصف الثالث الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي بأداء امتحان اللغة العربية بنظام البوكليت الحديث، وقد أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم المكلفة بالإشراف على عملية امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية انتظام جميع اللجان في معظم المحافظات وعدم وجود أي مخالفات من قبل الطلاب أثناء دخولهم لمقر اللجان الامتحانية الخاصة بهم.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة

وسط إجراءات أمنية مشددة قام طلاب الثانوية العامة بأداء امتحان اللغة العربية بنظام البوكليت، وكانت الفترة الزمنية المقررة للامتحان ثلاث ساعات، وتكون الامتحان من خمسين سؤال، وعدد أوراق كرأسة الأسئلة يبلغ 28 ورقة، أما الدرجة الكلية لامتحان اللغة العربية فهى ثمانون درجة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم عدم تسريب امتحان اللغة العربية كما زعمت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك.

إجابة امتحان اللغة العربية 2019

سوف نتابع معكم عبر موقعنا الإجابة النموذجية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 بقسميها العلمي والأدبي، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، كما سنوفر نموذج الإجابة المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، هذا وقد استطاع بعض خبراء اللغة العربية التعرف على بعض أسئلة الامتحان عقب خروج الطلاب وقاموا بالإجابة عليها، ونقدم لكم الآن بعض حلول هؤلاء المدرسين لامتحان اللغة العربية ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

مع وعد بتوفير الإجابة النموذجية لامتحان مادة اللغة العربية 2019 للثانوية العامة وأيضا توذيع درجات المادة كما حددتها وزارة التربية والتعليم، تابعونا.