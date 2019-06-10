نموذج إجابة الاقتصاد والإحصاء الصف الثالث الثانوي 2019.. إجابات الامتحان بعد صعوبة أسئلة امتحان الاقتصاد

نموذج إجابة مادة الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوي 2019 للعام الدراسي الحالي في الثانوية العامة، كما قد أدى الطلاب يوم السبت امتحان مادة اللغة العربيةـ، كما قد أبدوا الطلاب راحتهم وسعادتهم بعد أداء امتحان اللغة العربية والتربية والدينية وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وليس به تعقيدات أو أسئلة تعجيزية، وسنعرض لطلابنا اليوم نموذج إجابة مادة الاقتصاد والإحصاء بعد أن انتهوا من أداء امتحان تلك المادة.

نموذج إجابة الاقتصاد والإحصاء الصف الثالث الثانوي 2019

فقد بدأ الطلاب في الثالث الثانوي بأداء الامتحان لمادة الاقتصاد في تمام الساعة 9 صباحا واستمر أداء امتحان المادة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث قد اعلن بعض الطلاب عن صعوبة الأسئلة التي وردت في امتحان الاقتصاد وان البعض منهم قام بالإجابة من خلال الفهم وليس الحفظ، وأما عن أداء امتحان مادة الإحصاء كانت خلال الفترة الثانية التي كانت في تمام الساعة 11 صباح اليوم، وأستمر الامتحان حتى الساعة 12 ونصف مساء، كما أن من المعروف بأن تلك المادة تعد من المواد التي لا تضاف للمجموع ولكنها مادة نجاح وسقوط للطلاب.

ومن جانب أخر فقد صرح عبد الحكم، بأنه لا صحة لكل النماذج الامتحانية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة الاقتصاد والإحصاء، مساء يوم الأحد ، كما أكد بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكترونية.