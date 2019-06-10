نموذج إجابة امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019 ثانوية عامة – إجابة بوكليت الاقتصاد والإحصاء 2019

انتهى طلبة وطالبات الثانوية العامة 2019 من أداء ثاني امتحانات الثانوية العامة وهو امتحان الاقتصاد والإحصاء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين والذي بحسب تصريحات الطلاب أتي من نماذج بوكليت 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم والمراجعات النهائية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضمن الامتحان أي أسألة غير متوقعة أو صعبة على الطلاب ولم يتم رصد أي شكاوى من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019.

نموذج إجابة امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج نموذج أجابه امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019 للثانوية العامة وهو النموذج المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الانتهاء من الامتحان وننوه على أنه ليس النموذج الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والذي لم يصدر بعد.

توزيع درجات امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019

السؤال الأول: درجة واحدة.

السؤال الثاني: درجة واحدة.

السؤال الثالث: درجة واحدة.

السؤال الرابع: ثلاث درجات.

السؤال الخامس: درجة واحدة.

السؤال السادس: درجة واحدة.

السؤال السابع: ثلاث درجات.

السؤال الثامن: ثلاث درجات.

السؤال التاسع: درجة واحدة.

السؤال العاشر: درجة واحدة.

السؤال الحادي عشر: ثلاث درجات.

السؤال الثاني عشر: ثلاث درجات.

السؤال الثالث عشر: ثلاث درجات.

تنويه سيتم وضع نموذج إجابة امتحان الاقتصاد والإحصاء الرسمي فور قيام وزارة التربية والتعليم برفعه على موقعها الرسمي.