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“لكبار المعلمين” نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم

كتب ندى فهدفي آخر تحديث
“لكبار المعلمين” نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2019 للثانوية العامة

نقدم لكم من خلال هذا المقال نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019 والذي يبحث عنه طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، وذلك بعدما تباينت آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية، عقب الخروج من اللجنة الإمتحانية في تمام الساعة الثانية عشر اليوم الأربعاء، فقد قال العديد من الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن أكدت الأكثرية أن الامتحان “صعب” ولم يأتي من كتاب الوزارة إلا عدد قليل جداً من الأسئلة، فضلاً عن بعض الأسئلة المتحررة التي لم تلتزم بالمقرر الدراسي في الترم الأول والثاني، يأتي ذلك باستثناء سؤال القصة الذي جاء من كتاب الورك بوك، على رأي الطلاب.

  • ظهرت حالة من الشكوى بين الطلاب لصعوبة بعض أجزاء من سؤال الـ Choose بالإضافة إلى سؤالي القصة و الترجمة.
  • إجابة سؤال Liverpool في سؤال الاختار: من المقرر أن تكون Will Win لأن الصفات الشخصية لا تعتبر دليل، الجملة موجودة في كتاب المدرسة.

نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية

ننشر بالأسفل نموذج اجابة امتحان الانجليزي 2019 للصف الثالث الثانوي لكبار المعلمين:

"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2019
"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2019 للثانوية العامة
"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2019 للثانوية العامة

إجابات بعض الطلاب:

"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
اجابات نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم

"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
| نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

إجابات امتحان الانجليزي الرسمي 2019 من وزارة التربية والتعليم

مساء اليوم

توزيع الدرجات

"لكبار المعلمين" نموذج إجابة امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2019.. النموذج الرسمي للوزارة مساء اليوم
تابعونا مساء اليوم ننشر لكم نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم.

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عن الكاتب

ندى فهد

ندى فهد من القاهرة أعمل محررة في موقع كلمة دوت أورج، أهوى قراءة القصص الخيالية، أُفضّل الكتابة عن أخبار مصر وأخبار التعليم.

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