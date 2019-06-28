نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة الشعبة العلمية المعتمد من وزارة التربية والتعليم

نموذج امتحان الجيولوجيا المعتمد من وزارة التربية والتعليم سنعرضه عليكم في هذا الموضوع، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة غدا السبت الموافق الثلاثون من شهر يونيو الجاري امتحان مادة الجيولوجيا، ومع قرب أداء الامتحان نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع كلمة نموذج امتحان مادة الجيولوجيا الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية قبل الامتحان ولتعرف على نظام الامتحان وطريقة وضع أسئلة وإجابات امتحان الجيولوجية، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة هذا العام الامتحانات بنظام البوكليت الجديد، وحرصا من وزارة التربية والتعليم مساعدة الطلاب في التعرف بصورة جيدة على هذا النظام والتأقلم عليه، طرحت الوزارة مجموعة كبيرة من نماذج امتحانات البوكليت عبر الموقع الرسمي لها ليطلع عليها الطلاب ومن ثم تساعدهم التعرف على هذا النظام الجديد.

تابعونا في هذا المقال حيث سنقدم لكم نموذج امتحان الجيولوجيا المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم، مع متابعة لبعض أخبار امتحانات الثانوية العامة هذا العام، كما أننا سنعرض عليكم نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الرسمي والذي يعلن من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الامتحان غدأ بمشيئة الله بمجرد اعلانه.

نموذج امتحان الجيولوجيا

نقدم لكم النموذج الأول لامتحان الجيولوجيا الذي طرحته وزارة التربية والتعليم فيما يلي

امتحانات الثانوية العامة

تشغل امتحانات الصف الثالث الثانوي أذهان جميع البيوت المصرية لما تكتسبه الثانوية العامة من أهمة عند الكثير من الطلاب، فقد بدأت امتحانات الثانوية العامة هذا العام في الثامن من شهر يونيو الجاري بامتحان مادة اللغة العربية ويمكنكم التعرف على إجابة امتحان اللغة العربية عن طريق زيارة الموضوع التالي وما زالت مستمرة حتى الآن، وكانت أخر المواد التي أدى فيها طلاب الثانوية العامة الامتحانات هي مادتي الجغرافيا والكيمياء، ويمكنكم التعرف على نموذج إجابة امتحان الجغرافيا الرسمي من هنا.

بهذا متابعينا عبر موقع كلمة نكون قد عرضنا عليكم نموذج امتحان الجيولوجيا للتدريب والمراجعة في ليلة الامتحان، نتمنى التوفيق لكل أبنائنا من الطلبة والطالبات غدا.