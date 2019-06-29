نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2019 وأخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019 للشعبة العلمية سنعرضه عليكم بالتفصيل في هذا المقال، هذا بعد أن انتهت الآن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن حيث أدى طلاب العلمي علوم في الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا، وقد أعلنت العديد من التقارير الصحفية سهولة الامتحان اليوم وبساطته، كما أشارت إلى أن العديد من النقاط الواردة به جاءت صراحة في نموذج امتحان الجيولوجيا الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم، ومع هذا فأن رغبه طلاب الصف الثالث الثانوي في المراجعة والتأكد من الأجوبة تدفعهم دوما للبحث عن نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للتأكد من ما وضعوه من إجابات أثناء الامتحان، لهذا نعرضه عليكم فيما يلي مرورا بأخر المستجدات حول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا

أدى اليوم قرابة الـ 266 ألف طالب وطالة من طلاب الشعبة العليمة علوم امتحان مادة الجيولوجيا المقر عليهم، وفي العرض التالي نتناول بيان نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الذي وضعه بعض المتخصصين في المادة.

امتحانات الثانوية العامة

يستمر ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر حتى الثالث من شهر يوليو القادم، هذا وقد شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام حالة كبيرة من الاستقرار، ويرجع ذلك لما اتخذته وزارة التربية والتعليم من إجراءات للحد من كل الظواهر السلبية التي ظهرت في السنوات الماضية، كما ساهمت وزارة الداخلية أيضا بصورة كبيرة جدا في الخروج بامتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل، وذلك بفضل مساعدتها في تأمين لجان الامتحانات وعمليات نقل وتسليم الأوراق بصورة أمنه، وكذلك أيضا من أهم عوامل نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام هوا نظام البوكليت الذي تم الاعتماد عليه في امتحانات الصف الثالث الثانوي، وسنتحدث عنه تفصيلا فيما يلي.

نظام البوكليت

ونحن بصدد عرض نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا نتحدث عن نظام البوكليت الذي تم به الامتحان اليوم، هذا النظام هوا وسيلة ابتكرتها وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، وكان من أهم من يميزه هوا إلزام طلاب الثانوية العامة بالإجابة في نفس ورقة الأسئلة، كما أنه يتم توزيع عدد من النماذج على الطلاب بحيث يحتوى كلا منها على نفس الأسئلة إلا أن ترتيبها يكون مختلف، الأمر الذي يمنع محاولات الغش داخل اللجان.

نذكركم بعرضنا نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية والموضوع من قبل عدد من المدرسين المختصين في المادة، كما أننا سنوافيكم رسميا بنموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال الساعات القادمة فتابعونا.