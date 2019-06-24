نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2019… حدد بنفسك درجتك التي ستحصل عليها

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الفيزياء للدور الأول لعام 2019 يوم السبت الماضي الموافق 22 يونيو 2019، وتعد مادة الفيزياء من المواد الصعبة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة القسم العلمي بشعبتيه العلمي علوم والعلمي رياضيات، ويكون لها تأثير كبير في المجموع الكلي للطلاب عند تنسيق القبول بالجامعات، خاصة بالنسبة للطلاب المتفوقين الراغبين في الالتحاق بكليات القمة للقطاع الطبي والقطاع الهندسي.

نموذج إجابة بوكليت الفيزياء للثانوية العامة 2019:-

بعد أن انتهي طلاب الثانوية العامة القسم العلمي من أداء امتحانات مادة الفيزياء، اختلفت أراء الطلاب حول مدى صعوبة وسهولة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، فبعض طلاب الثانوية العامة يرون أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء، جاءت سهلة هذا العام بالمقارنة للأعوام الماضية وأن أسئلة الامتحان كانت في مستوى الطالب المتوسط.

في حين يرى عدد لا بأس به من الطلاب بأن أسئلة امتحان مادة الفيزياء كانت خادعة وأنها ليست بالسهلة كما يشاع وأن عدد كبير من الأسئلة كان يحتاج إلى تفكير كبير.

ولهذا أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أبناء القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات نقدم لكم نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء 2019، حيث يمكن لك عزيزي الطالب ومن خلال نموذج الإجابة الرسمي لمادة الفيزياء قم بتصحيح ورقة الإجابة الخاصة بك وبنفسك حيث أن نموذج الإجابة يحتوي على توزيع الدرجات المقررة لكل نقطة من النقاط التي جاءت ببوكليت الثانوية العامة 2019 فى مادة الفيزياء.