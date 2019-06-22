نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2019 لطلاب الثانوية العامة في مصر

أتم اليوم طلبة وطالبات الشعبة العلمية في الثانوية العامة في مصر امتحان مادة الفيزياء، ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نموذج إجابة امتحان الفيزياء الرسمي للثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة، إلا أننا نعرض عليكم في هذا الموضوع إجابة امتحان الفيزياء طبقا لرأي بعض المدرسين المتخصصين في المادة، وذلك تسهيلا على الطلبة في عملية المراجعة التأكد من صحة الإجابات التي أدلو بها.

تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2019، مع عرض لأهم المعلومات التي تخص كيفية توزيع الدرجات وشكل الامتحان، مرورا ببعض الأخبار التي تخص امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر.

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2019

انطلق صباح يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2019 في تمام التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، وانهى بالفعل الطلبة هذا الامتحان في تمام الثانية عشر ظهرا، تكون امتحان الفيزياء من خمسة وأربعون سؤالا موزعين على ثمانية وعشرون صفحة، وقد بلغ عدد طلبة وطالبات الشعبة العلمية للثانوية العامة هذا العام واللذين لهد حق حضور امتحان الفيزياء 268,938 ألف طالب، وهوا رقم يزيد بنسبة بسيطة جدا عن طلبة الشعبة الأدبية.

فيما يلي يمكنكم التعرف على نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2019 طبقا لأجوبة بعض المدرسين المتخصصين في هذه المادة.

امتحان الفيزياء

مادة الفيزياء من المواد التي تميز الشعبة العليمة عن الشعبة الأدبية، وقد تضمن امتحان الفيزياء اليوم بعض الأسئلة المقالية وبعض أسئلة الاختيار من متعدد فضلا عن بعض المعادلات، جدير بالذكر أن طلبة الثانوية العامة هذا العام يؤدون امتحان الفيزياء بنظام البوكليت، ويعتمد نظام البوكليت على اختلاف ترتيب الأسئلة في النماذج الموزعة على الطلبة، بالإضافة إلى أن الطلاب يضعون إجابات الامتحان في نفس ورقة الأسئلة، كل هذه العوامل كان الهدف منها تقليل عمليات الغش في لجان الثانوية العامة والحد من تلك الظاهرة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2019، كما أوضحنا لكم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وبعض الأرقام التي تخص امتحانات الثانوية العامة 2019، تابعونا في الساعات القليلة القادمة إذ أننا سنعرض عليكم نموذج إجابة امتحان الفيزياء الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم فور اعلانه.