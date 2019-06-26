نموذج إجابة امتحان الكيمياء 2019 للثانوية العامة وأهم إجابات النقاط الخلافية في الامتحان

استمرارا لوارثون امتحانات الثانوية العامة 2019 أدى اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وكما هوا معتاد نعرض عليكم فيما يلي نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2019 الذي تم وضعه من قبل بعض المتخصصين في المادة، وذلك لمساعدة طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي على مراجعة أجوبة امتحان الكيمياء اليوم، وذلك لحين إعلان نموذج إجابة امتحان الكيمياء الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ أنه من المعتاد أن يصدر في خلال الساعات القليلة القادمة.

فيما يلي نعرض عليكم تقرير مبسط حول امتحانات الثانوية العامة 2019 وخصوصا امتحانات اليوم، كما نقدم لكم نموذج إجابة امتحان الكيمياء وبعض حلول أسئلة اختبار الكيمياء اليوم.

نموذج إجابة امتحان الكيمياء

أدى طلاب الشعبة العلمية اليوم أحد أهم امتحانات الثانوية العامة بالنسبة لهم وهوا امتحان الكيمياء، ونقدم لكم في العرض التالي إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2019.

امتحان الكيمياء

في تمام الساعة الثامنة صباحا بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في توزيع أوراق امتحان الكيمياء والجغرافيا، ليبدأ بذلك سابع أيام الثانوية العامة، ولمدت ثلاث ساعات استمر خلالها طلبة الثانوية العامة في أداء الامتحان، وقد تكون امتحان الكيمياء هذا العام من 45 سؤالا موزعين على 28 ورقة وقد كانت مدة الامتحان ثلاث ساعات كاملة، وقد أشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الكيمياء اليوم بخلاف نقط بسيطة جدا هي التي ثار عليها خلاف، لهذا عرضنا عليكم نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة للتأكد من أي نقاط خلافية في الامتحان

نظام البوكليت

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت الجديد، وقد لجأت وزارة التربية والتعليم لهذا النظام الجديد تحاشيا لأي محاولات لتسريب وغش امتحانات الثانوية العامة، اذ يقدم الامتحان للطلاب بأكثر من نموذج كلا منها متشابه في الأسئلة الموضوع إلا أنه مختلف في ترتيبها، كما تم وضع باركود خاص بكل ورقه بحيث يميز وقه إجابة كل طالب عن غيره من الطلاب، وبالفعل تمكنت وزارة التربية والتعليم من القضاء بصورة كبيره على عمليات تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

بهذا متابعينا نكون قد عرضنا ليكم بيان نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2019، مع تقديم شرح مبسط لنظام البوكليت الجديد الذي يؤدى به اختبارات الصف الثالث الثانوية، تنمنى التوفيق لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، ويسرنا استقبال أي أسئلة أو اقتراحات عن طريق التعليقات.