نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2019

لطلبة وطالبات الثانوية العامة 2019، والذين أدوا امتحان اللغة الانجليزية يوم الاثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2019، نقدم لكم نموذج إجابة امتحانات اللغة الانجليزية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، وهذا النموذج لإجابة امتحان اللغة الانجليزية ليس هو النموذج الرسمي الذي تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بنشره على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

نموذج إجابة اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2019:-

للمرة الثانية نؤكد بأن ذلك النموذج ليس هو النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الانجليزية، وإنما هو نموذج تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية، وما يميز ذلك النموذج بأنه قريب من النموذج الرسمي وبتوزيعات الدرجات الطلاب.

ويمكن معرفة نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019 كما يلي:-

نموذج اجابة اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019

كما أننا أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، في متابعة مستمرة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2018/2019، وفي انتظار قيام وزارة التربية والتعليم بالكشف عن النموذج الرسمي لإجابة امتحانات الثانوية العامة 2019، وليس في مادة اللغة الانجليزية، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 ومعها نموذج الإجابة الرسمي بتوزيعات درجاته على موقعها الرسمي من خلال الضغط هنا

وذلك بعد انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة حتي يستطيع الطلاب مقارنة إجاباتهم مع الإجابات الموجودة بالنماذج الرسمية لامتحانات الثانوية العامة 2019، ومعرفة الدرجات التي سيحصلون عليها قبل أن يتم إعلان النتيجة، كما أن النماذج الرسمية يصطحبها الطلاب معهم عند التوجه للكنترولات من أجل الاطلاع على إجاباتهم في حالة التظلم من الدرجات الحاصلين عليها.