نموذج إجابة امتحان اللغة العربة الثانوية العامة 2019 – توزيع درجات امتحان اللغة العربية

انتهي طلبة وطالبات الثانوية العامة من أول امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2019 بنظام البوكليت وهو امتحان اللغة العربية، وإلى الآن ردود الأفعال مختلفة حول الامتحان وسهولة وصعوبة بعض الأسئلة وبالطبع ننتظر الرد الرسمي والقاطع من وزارة التربية والتعليم حول امتحان اللغة العربية والإجابة النموذجية للامتحان من قبل الوزارة ونتابع مع حضراتكم عن كسب من خلال موقعنا كلمة دوت أورج كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة والبوكليتات والمراجعات النهائية أيضا.
نموذج إجابة امتحان اللغة العربة الثانوية العامة 2019
تم نشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل بعض مدرسي اللغة العربية، وننوه بأنه ليس نموذج الإجابة الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لذا قد يتضمن الصواب والخطأ.
توزيع درجات امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019
درجات اللغة العربية 80درجة للامتحان مجمل وهي موزعة كالتالي:
- سؤال التعبير الوصفي 4 درجات
- سؤال التعبير الإبداعي 10 درجات
- من السؤال الثالث وحتى السؤال السادس عشر درجة واحدة لكل سؤال
- من السؤال السابع عشر وحتى السؤال الثاني والعشرون درجتان لكل سؤال
- من السؤال الثالث والعشرون وحتى السؤال الثالث والثلاثون درجة واحدة لكل سؤال
- السؤال الرابع والثلاثون درجتان
- السؤال الخامس والثلاثون وحتى السابع والثلاثون درجة واحدة
- السؤال الثامن والثلاثون درجتان
- السؤال التاسع والثلاثون وحتى الثاني والأربعين درجة واحدة
- السؤال الثالث و الأربعين وحتى الخمسون درجتان لكل سؤال
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