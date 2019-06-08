نموذج إجابة امتحان اللغة العربة الثانوية العامة 2019 – توزيع درجات امتحان اللغة العربية

انتهي طلبة وطالبات الثانوية العامة من أول امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2019 بنظام البوكليت وهو امتحان اللغة العربية، وإلى الآن ردود الأفعال مختلفة حول الامتحان وسهولة وصعوبة بعض الأسئلة وبالطبع ننتظر الرد الرسمي والقاطع من وزارة التربية والتعليم حول امتحان اللغة العربية والإجابة النموذجية للامتحان من قبل الوزارة ونتابع مع حضراتكم عن كسب من خلال موقعنا كلمة دوت أورج كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة والبوكليتات والمراجعات النهائية أيضا.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربة الثانوية العامة 2019

تم نشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل بعض مدرسي اللغة العربية، وننوه بأنه ليس نموذج الإجابة الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لذا قد يتضمن الصواب والخطأ.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019

درجات اللغة العربية 80درجة للامتحان مجمل وهي موزعة كالتالي: