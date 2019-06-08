نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 وطريقة توزيع درجات الامتحان

أدى اليوم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية والتربية بنظام البوكليت الجديد، وبعد انتهاء الامتحان يحاول الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العام التعرف على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة من أجل مراجعة ما تم حله أثناء الامتحان سواء حل أسئلة النحو أو الأدب أو القصة أو غير ذلك، ومن المعتاد أن تعلن وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الامتحان نموذج إجابة الامتحان المعتمدة رسميا وسوف نعرضها عليكم هنا فور إعلانها، إلا أن المتاح حاليا نموذج إجابة امتحان اللغة العربية لبعض المدرسين المتخصصين، جدير بالذكر أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة هذا العام جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يشهد أسئلة صعبة وذلك طبقا لما تم التصريح به من قبل العديد من طلبة وطالبات الثانوية العامة.

فيما يلي نستوضح سويا نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، مع توضيح طريقة وبيان توزيع درجات امتحان اللغة العربية.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثامن من شهر يونيو 2019 انطلقت أولى امتحانات الثانوية العامة 2019 بامتحان مادة اللغة العربية، حضر امتحان اللغة العربية اليوم قرابة 685 ألف طالب وطالبة، يجرى امتحان اللغة العربية هذا العام بنظام البوكليت الجديد على أن يتكون الامتحان من خمسون سؤالا كاملين، وسنعرض عليكم فيما يلي بيان نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 توزع أسئلة امتحان اللغة العربية على ثمانية عشر ورقه بحيث يجيب الطالب في نفس ورقة الأسئلة، وبهذا يكون مجموع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العام ثمانون درجة، وتكون مدة الامتحان ثلاث ساعات بحيث ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019

من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم مساء الليلة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة المعتدمد رسميا من الوزارة، إلا أننا نقدم لكم فيما يلي بعض نماذج اجابات امتحانات اللغة العربية 2019 بعد التأكد من صحتها والتي تم حلها من قبل بعض المتخصصين في مادة اللغة العربية.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

مع كثرة عدد الأسئلة في امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة التي تتم بنظام البوكليت الجديد يتساءل الكثير من الطلاب على الطريقة التي يتم بها توزيع درجات امتحان اللغة العربية على الأسئلة، ومن خلال الجدول التالي نسرد لكم التوزيع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم لدرجات امتحان العربي للثانوية العامة.

التعبير الابداعي 10 درجات التعبير الوظيفي 4 درجات بدأ من السؤال 3 حتى السؤال 16 درجة واحدة بدأ من السؤال 17 حتى السؤال 22 درجتان بدأ من السؤال 23 حتى السؤال 33 درجة واحدة السؤال 34 والسؤال 38 درجتان بدأ من السؤال 35 حتى السؤال 37 درجة واحده بدأ من السؤال 39 حتى السؤال 42 درجة واحده بدأ من السؤال 43 حتى السؤال 50 درجتان

هذا وسنعرض عليكم نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 المعتمد من وزارة التربية والتعليم رسميا فور إعلانه.

في الأخير نذكركم بتقديمنا نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة، مع عرض بعض المعلومات حول امتحان العربي اليوم الذي قام به طلبة وطالبات الثانوية العامة، في الأخير نتمنى التوفيق لكل أبناءنا من الطلبة الطالبات في الامتحانات القادمة.