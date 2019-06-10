أدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو 2019، امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولي ومادة التربية الدينية في الفترة الثانية، وحرصاً على طمأنه طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام حول إجاباتهم في امتحان اللغة العربية، نقدم لهم النموذج الرسمي لإجابة امتحان مادة اللغة العربية.

حيث تم تداول هذا النموذج الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على الصحف والمواقع الإلكترونية ومن أشهر تلك المواقع الإلكترونية هو جريدة اليوم السابع الإلكترونية وهذا النموذج لإجابة امتحان اللغة العربية مأخوذ من تلك الجريدة، حيث حدد النموذج المتداول إجابات كل جزئية من جزئيات امتحان اللغة العربية ودرجة كل جزئية.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019:-

أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، نقدم لكم النموذج الرسمي لأحابه امتحان اللغة العربية والذي تم تداول على المواقع الإلكترونية المختلفة وذلك كالتالي:-

وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ستقوم وزارة التربية والتعليم بنشر النماذج الرسمية لإجابات امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية متضمنة توزيع الدرجات على كل جزئية من جزئيات أسئلة الامتحان.

ويبلغ عدد طلبة وطالبات الثانوية العامة لهذا العام الذين قاموا بأداء امتحان اللغة العربية للعام الجاري 2019 عدد 615348 طالب وطالبه موزعين على نحو 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدي امتحان اللغة العربية بمدارس المتفوقين نحو 373 طالب وطالبه موزعين على 11 لجنة على مستوي الجمهورية.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام التوفيق والنجاح. س