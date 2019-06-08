نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات امتحان اللغة العربية على الأسئلة

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة سنقدمه لكم في هذا المقال، إذ أدى طلاب الثانوية العامة 2019 في مصر أولى امتحانات هذا العام اليوم في مادة اللغة العربية بنظام البوكليت، وقد شهدت عملية امتحان اللغة العربية هذا العام المرور بسهولة ويسر كبيرين، حيث شهد امتحان الثانوية العامة اليوم مشاركة العديد من أجهزة الدولة للخروج بامتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه، إذ شهدت معظم محافظات الجمهورية مرور العديد من قيادات السلطة التنفيذية على لجان امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، ومن جانب أخر صرح العديد من طلاب الثانوية العامة هذا العام بعد انتهاء امتحان اللغة العربية بسهولة الامتحان وأنه في متناول الطالب المتوسط.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة بنظام البوكليت، مع توضيح نظام توزيع درجات امتحان اللغة العربية على أسئلة الامتحان، كما سنقدم لكم متابعة لكل التصريحات الرسمية التي ستخرج عن وزارة التربية والتعليم فور صدورها.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019

جاءت امتحان اللغة العربية هذا العام من بنظام البوكليت ليتكون من خمسون سؤالا بإجمالي درجات ثمانون درجة، كما تكونت ورقة الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية 28 ورقة، وفيما يلي بيان نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 وفيما يلي توضيح لتوزيع هذه الدرجات

المجموع الكلي لدرجات الامتحان ثمانون درجة

السؤال الأول والخاص بالتعبير له أربعة عشر درجة مقسمة لأربعة درجات للتعبير الوظيفي وعشر درجات للتعبير الإبداعي.

درجة واحده لكل سؤال بدأ من السؤال الثالث حتى السؤال السادس عشر.

درجتان لكل سؤال بداية من السؤال السابع عشر حتى السؤال ال22.

درجة وحيده لكل سؤال اعتبارا من السؤال الثالث والعشرون حتى السؤال الثالث والثلاثون.

ثم درجتان للسؤال رقم 34 و38.

ودرجة وحيده للسؤال رقم 35 و36 و37 و39 و40 و41 و42.

الأسئلة من ثلاثة وأربعة حتى السؤال الخمسون لها درجتان لكل سؤال.

بهذا متابعينا نكون قد عرضنا عليكم بيان نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة، مع توضيح توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2019 اليوم، سنقدم لكم متابعة لكل ما يستجد من تصريحات بهذا الخصوص.