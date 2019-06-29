بدأ امتحان علم النفس لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة وموعد إعلان نموذج إجابة امتحان علم النفس الرسمي

مع انطلاق ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان في ثلاثة مواد مختلفة حسب الشعبة التي ينتمون إليها، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم امتحان مادة الجيولوجيا، وفي نفس التوقيت يؤدى طلاب الشعبة العلمية رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، أما طلاب الشعبة الأدبية فيؤدون الامتحان مادة علم النفس والاجتماع، جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2019 كانت قد انطلقت في مطلع شهر يونيو الجاري بامتحان مادة اللغة العربية، ويمكنكم التعرف على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية من هنا.

تابعونا في هذا المقال للتعرف على أخر أخبار امتحان علم النفس للثانوية العامة اليوم، كما سنعرض عليكم موعد إعلان نموذج إجابة علم النفس الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم المصرية.

امتحان علم النفس

مادة علم النفس هي من المواد المقرر على طلبة الشعبة الأدبية فقط في الثانوية العامة، وقد بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان الخاص بها في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى تمام الثانية عشر ظهرا لمدة ثلاث ساعات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة اللذين يؤدون امتحان مادة علم النفس بلغ 253932 طالب وطالبة، وهوا عدد بقارب من عدد طلاب الشعبة العلمية علوم الذي يبلغ 266030 طالب وطالبة، وفي هذا الإطار أيضا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسليمها لكراسات إجابة الطلاب في مادة علم النفس، لجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من الأسبوع الماضي باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم إرسال أوراق الإجابة صباح اليوم.

نموذج إجابة امتحان علم النفس الرسمي

كما هوا معتاد فمن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير النموذج الرسمي المعتمد لإجابات علم النفس، حيث تعمل الوزارة دوما هذا النموذج لمساعدة طلاب الثانوية العامة في مراجعة أجوبتهم، كما أن نموذج إجابة امتحان علم النفس المنتظر إعلانه سيتضمن على توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان، وهوا ما يسهل على كل طالب التعرف على ما سيتحصل عليه من درجات، كما أن أهمية هذا النموذج تكمن في أنه الوسيلة الرسمية التي يتم بناء عليها تصحيح أوراق إجابات الطلاب في لجان التصحيح المختلفة، هذا وسنوافيكم بهذا النموذج فور إعلانه رسميا.

بهذا نكون قد تناولنا عرض سريع لأخر أخبار لجان الثانوية العامة اليوم، وسنوافيكم بمتابعة حية على مدار الساعة لكل ما يستجد من أخبار، كما عرضنا عليكم موعد إعلان نموذج إجابة امتحان علم النفس الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.