نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019.. صحح إجابتك وأعرف درجتك بنفسك

مادة الجيولوجيا من المواد العلمية المقررة على شعبة العلمي علوم للثانوية العامة، وتعد من المواد السهلة التي يستطيع طالب الثانوية العامة من خلالها الحصول على درجات عاليه، إن لم تكن الدرجة النهائية والتي تساعده في تحقيق أحلامه في دخول إحدى كليات القمة والخاصة بشعبة العلمي علوم وهي كليات الطب البشري، والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري بالإضافة إلى الكليات التي تعتمد على اختبارات القدرات مثل كليات الفنون التطبيقية وغيرها.

نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019:-

يمكن من خلال النموذج الرسمي لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019، القيام بتصحيح إجاباتك بنفسك ومعرفة درجتك في مادة الجيولوجيا، حيث أن النموذج الرسمي لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة يتضمن التوزيع الرسمي لدرجات كل سؤال وكذلك درجات كل جزئية من جزئيات كل سؤال.

وبصفة عامة يحرص طلبة وطالبات الثانوية العامة وخاصة شعبة العلمي علوم في الحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد العلمية وخاصة مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا بالإضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية ومادة اللغة الثانية.

وفعلياً انتهت أعمال امتحانات الثانوية العامة لشعبتي العلمي علوم والأدبي يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019، وبالنسبة لشعبة العلمي رياضة فقد انتهت أعمال الامتحانات بها يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لجميع الشعب منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال كنترول الثانوية العامة في كافة القطاعات.