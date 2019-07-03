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نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019.. صحح إجابتك وأعرف درجتك بنفسك

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019.. صحح إجابتك وأعرف درجتك بنفسك
نموذج إجابة الجيولوجيا للثانوية العامة

مادة الجيولوجيا من المواد العلمية المقررة على شعبة العلمي علوم للثانوية العامة، وتعد من المواد السهلة التي يستطيع طالب الثانوية العامة من خلالها الحصول على درجات عاليه، إن لم تكن الدرجة النهائية والتي تساعده في تحقيق أحلامه في دخول إحدى كليات القمة والخاصة بشعبة العلمي علوم وهي كليات الطب البشري، والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري بالإضافة إلى الكليات التي تعتمد على اختبارات القدرات مثل كليات الفنون التطبيقية وغيرها.

نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019:-

يمكن من خلال النموذج الرسمي لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019، القيام بتصحيح إجاباتك بنفسك ومعرفة درجتك في مادة الجيولوجيا، حيث أن النموذج الرسمي لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة يتضمن التوزيع الرسمي لدرجات كل سؤال وكذلك درجات كل جزئية من جزئيات كل سؤال.

نموذج اجابة مادة الجولوجيا للثانوية العامة 2019
نموذج اجابة مادة الجولوجيا للثانوية العامة 2019

وبصفة عامة يحرص طلبة وطالبات الثانوية العامة وخاصة شعبة العلمي علوم في الحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد العلمية وخاصة مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا بالإضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية ومادة اللغة الثانية.

وفعلياً انتهت أعمال امتحانات الثانوية العامة لشعبتي العلمي علوم والأدبي يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019، وبالنسبة لشعبة العلمي رياضة فقد انتهت أعمال الامتحانات بها يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لجميع الشعب منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال كنترول الثانوية العامة في كافة القطاعات.

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عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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